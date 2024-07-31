Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16

Первая партия американских истребителей F-16 прибыла в Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сколько самолетов получила Украина, пока неизвестно, источники агентства сказали о «небольшом» количестве.

Источники Bloomberg отметили, что был соблюден крайний срок поставки самолетов, установленный на конец июля.

США, Нидерланды и Дания объявили 10 июля, что передали Украине истребители F-16.

Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине истребители F-16 почти год назад, в начале августа 2023 года. Тогда сообщалось, что Нидерланды предоставят 42 истребителя, а Дания — 19. Кроме того, шесть F-16 планирует передать Норвегия.

Газета The New York Times сообщала в марте, что к лету 2024 года к полетам на F-16 будут готовы 12 украинских летчиков, но к этому моменту союзники передадут Киеву лишь шесть самолетов.

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