Российские войска захватили пригороды Торецка и вышли к самому городу. Там продолжают оставаться тысячи мирных жителей Фотографии

Торецк — небольшой шахтерский город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, в котором до войны проживали около 35 тысяч человек. Город расположен на оси Горловка-Константиновка-Дружковка-Краматорск, связанной железнодорожным сообщением и сетью крупных дорог. Горловка еще с весны 2014 года находится под контролем самопровозглашенной ДНР, и линия фронта, разделяющая ее и ближайшие пригороды Торецка, многие годы была относительно стабильной.

Однако недавно, в конце июня 2024 года, российские войска начали массированное наступление в Торецкой агломерации, в результате которого им уже удалось захватить Пивденное (Южное), часть поселка Нью-Йорк (в советское время он назывался Новгородское), а в последние дни — полностью занять Зализное (Железное; ранее — Артемово).

Как отмечается в военной сводке «Медузы», в последнюю неделю ситуация вокруг Торецка дополнительно ухудшилась. На западе Зализного российские войска продвинулись на несколько километров в направлении Нью-Йорка, а в самом поселке ВС РФ пытаются наступать навстречу группировке, штурмующей Зализное. Это ставит под угрозу окружения те войска между поселками, что располагаются в укреплениях, создававшихся ВСУ с 2015 года. Если динамика российского наступления не изменится, ВСУ скоро придется отступить с этих позиций.

ВСУ пока удается удерживать сам Торецк, но уже больше месяца он подвергается массированным обстрелам. Они ведутся как артиллерией, так и авиацией — с помощью планирующих бомб. Кроме того, близость к линии фронта позволяет ВС РФ использовать в городе FPV-дроны, которые ведут «охоту» и на бронированную технику ВСУ, и на гражданские автомобили.

По словам начальника военной администрации Торецка Василия Чинчика, слова которого приводит «Суспильне», на данный момент в Торецкой агломерации остается около трех тысяч человек. В основном это пожилые люди, которые боятся оставлять свои дома. «У них нет желания ехать. Мотивы у них разные: кто-то боится ехать, кто-то боится за жилье и так далее. С 24 июня, когда начались интенсивные массированные обстрелы, [с территории торецкой общины] эвакуировались около 3600 жителей. Это число включает тех, кого эвакуировали спасатели, сотрудники полиции и администрации, и тех, кто выехал собственным транспортом», — говорит Чинчик.

Российский военнопленный, захваченный ВСУ в районе Торецка Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Служащие ВСУ обследуют Торецк в рамках подготовки битвы за город Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Волонтер Денис Христов ищет в развалинах поврежденных зданий жителей, которые пока еще не эвакуировались из города Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Эвакуация из Торецка Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Местная жительница, 72-летняя Татьяна, продолжает подкармливать животных, оставленных владельцами в ходе эвакуации. Каждый день, несмотря на интенсивные обстрелы, она готовит и раздает еду брошенным животным. Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Украинские спасатели эвакуируют 96-летнюю жительницу Торецка Валентину Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Команда волонтеров и спасателей ездит по улицам города в поисках остающихся в нем жителей. Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Артиллеристы ВСУ ведут огонь по российским позициям на окраинах Торецка из советской 122-мм гаубицы Д-30. Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза»