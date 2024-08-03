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Война Восемьсот девяносто второй день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 августа читайте здесь.

Новые материалы «Медузы», связанные с войной:

  • Российская армия продолжает отодвигать линию обороны ВСУ в Донбассе на несколько километров в неделю. Острый кризис — сразу на пяти ключевых направлениях. Есть ли чем ответить ВСУ? Карта боев на 3 августа.
  • Более 70 беспилотников атаковали регионы России. В Орле поврежден высотный дом, в Ростовской области — аэродром, в Белгородской — нефтебаза.
  • Харьковскую область освободили два года назад, но она все еще заминирована. Женщины-саперы обезвреживают поля под Харьковом. Фотографии.
  • В СИЗО в Биробиджане после голодовки погиб пианист Павел Кушнир. Его задержали из-за видео против войны и Путина. На его ютьюб-канал были подписаны всего несколько человек.

Кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100-километровой дуге вокруг Авдеевки разрастается. После захвата в конце июля села Прогресс между Авдеевкой и Покровском российские войска вышли на фланги и в тыл украинским подразделениям, обороняющим соседние участки фронта. Те, в свою очередь, были вынуждены оставить позиции. Не помогли и контратаки ВСУ с участием танков. В итоге Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись к Покровску — важнейшему логистическому узлу украинских войск в Донбассе — еще на несколько километров. И пока не ясно, как командование ВСУ может стабилизировать ситуацию.

Также украинская армия, несмотря на переброску резервов, продолжает терять позиции в поселках Нью-Йорк и Зализное в Торецкой агломерации. Войска между поселками уже находятся под угрозой окружения. Кроме того, ВС РФ смогли перебраться через канал Северский Донец — Донбасс в Часовом Яре и создать (пока) небольшой плацдарм на его западном берегу. Украинской стороне усилить позиции под Покровском, Торецком и Часовом Яром трудно, потому что на других направлениях — в частности, на юге Донбасса — тоже назревает кризис обороны.

Читайте на «Медузе»

Российская армия продолжает отодвигать линию обороны ВСУ в Донбассе на несколько километров в неделю. Острый кризис — сразу на пяти ключевых направлениях Есть ли чем ответить ВСУ? Карта боев на 3 августа

Читайте на «Медузе»

Российская армия продолжает отодвигать линию обороны ВСУ в Донбассе на несколько километров в неделю. Острый кризис — сразу на пяти ключевых направлениях Есть ли чем ответить ВСУ? Карта боев на 3 августа

Главные новости ночи и утра

  • Войска РФ вплотную подошли к Торецку Бахмутского района Донецкой области, сообщает OSINT-проект Deep State. Российских военных зафиксировали в селе Зализное в 100 метрах от городской черты.
  • Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа атаковали Украину, применив 29 ударных беспилотников типа «Шахед» и четыре ракеты, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Силы ПВО, как заявил Олещук, сбили 24 беспилотника в Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Об уничтожении ракет Олещук не говорит.
  • Украинские беспилотники атаковали несколько регионов России, следует из сообщений региональных властей. В Орле два беспилотника попали в жилой дом. Ростовскую область атаковали 55 беспилотников; как сообщает канал Astra, в Морозовске под удар попали военный аэродром и супермаркет, а в Каменском районе — комбинат «Атлас», который поставляет нефтепродукты российской армии. В Белгородской области атакована нефтебаза. Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 75 беспилотников.
  • В СИЗО Биробиджана умер активист Павел Кушнир, который ранее объявил голодовку. Его хотели судить по статье о призывах к терроризму из-за роликов на ютьюб-канале с пятью подписчиками. Антивоенный активист умер еще 27 июля, написало издание «Вот Так» со ссылкой на главу фонда «Русь сидящая» Ольгу Романову. Эту информацию журналистам подтвердила подруга Кушнира Ольга Шкрыгунова.

Здравствуйте. Сегодня 892-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Мы продолжаем в прямом эфире следить за боевыми действиями в Украине и связанными событиями в остальном мире.

Хроника предыдушего дня войны

Война Восемьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»

Хроника предыдушего дня войны

Война Восемьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»