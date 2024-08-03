Война Восемьсот девяносто второй день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Российская армия продолжает отодвигать линию обороны ВСУ в Донбассе на несколько километров в неделю. Острый кризис — сразу на пяти ключевых направлениях. Есть ли чем ответить ВСУ? Карта боев на 3 августа.
- Более 70 беспилотников атаковали регионы России. В Орле поврежден высотный дом, в Ростовской области — аэродром, в Белгородской — нефтебаза.
- Харьковскую область освободили два года назад, но она все еще заминирована. Женщины-саперы обезвреживают поля под Харьковом. Фотографии.
- В СИЗО в Биробиджане после голодовки погиб пианист Павел Кушнир. Его задержали из-за видео против войны и Путина. На его ютьюб-канал были подписаны всего несколько человек.
Кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100-километровой дуге вокруг Авдеевки разрастается. После захвата в конце июля села Прогресс между Авдеевкой и Покровском российские войска вышли на фланги и в тыл украинским подразделениям, обороняющим соседние участки фронта. Те, в свою очередь, были вынуждены оставить позиции. Не помогли и контратаки ВСУ с участием танков. В итоге Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись к Покровску — важнейшему логистическому узлу украинских войск в Донбассе — еще на несколько километров. И пока не ясно, как командование ВСУ может стабилизировать ситуацию.
Также украинская армия, несмотря на переброску резервов, продолжает терять позиции в поселках Нью-Йорк и Зализное в Торецкой агломерации. Войска между поселками уже находятся под угрозой окружения. Кроме того, ВС РФ смогли перебраться через канал Северский Донец — Донбасс в Часовом Яре и создать (пока) небольшой плацдарм на его западном берегу. Украинской стороне усилить позиции под Покровском, Торецком и Часовом Яром трудно, потому что на других направлениях — в частности, на юге Донбасса — тоже назревает кризис обороны.
Главные новости ночи и утра
- Войска РФ вплотную подошли к Торецку Бахмутского района Донецкой области, сообщает OSINT-проект Deep State. Российских военных зафиксировали в селе Зализное в 100 метрах от городской черты.
- Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа атаковали Украину, применив 29 ударных беспилотников типа «Шахед» и четыре ракеты, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Силы ПВО, как заявил Олещук, сбили 24 беспилотника в Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Об уничтожении ракет Олещук не говорит.
- Украинские беспилотники атаковали несколько регионов России, следует из сообщений региональных властей. В Орле два беспилотника попали в жилой дом. Ростовскую область атаковали 55 беспилотников; как сообщает канал Astra, в Морозовске под удар попали военный аэродром и супермаркет, а в Каменском районе — комбинат «Атлас», который поставляет нефтепродукты российской армии. В Белгородской области атакована нефтебаза. Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 75 беспилотников.
- В СИЗО Биробиджана умер активист Павел Кушнир, который ранее объявил голодовку. Его хотели судить по статье о призывах к терроризму из-за роликов на ютьюб-канале с пятью подписчиками. Антивоенный активист умер еще 27 июля, написало издание «Вот Так» со ссылкой на главу фонда «Русь сидящая» Ольгу Романову. Эту информацию журналистам подтвердила подруга Кушнира Ольга Шкрыгунова.