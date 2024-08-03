Война Восемьсот девяносто второй день. Хроника «Медузы»

Кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100-километровой дуге вокруг Авдеевки разрастается. После захвата в конце июля села Прогресс между Авдеевкой и Покровском российские войска вышли на фланги и в тыл украинским подразделениям, обороняющим соседние участки фронта. Те, в свою очередь, были вынуждены оставить позиции. Не помогли и контратаки ВСУ с участием танков. В итоге Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись к Покровску — важнейшему логистическому узлу украинских войск в Донбассе — еще на несколько километров. И пока не ясно, как командование ВСУ может стабилизировать ситуацию.

Также украинская армия, несмотря на переброску резервов, продолжает терять позиции в поселках Нью-Йорк и Зализное в Торецкой агломерации. Войска между поселками уже находятся под угрозой окружения. Кроме того, ВС РФ смогли перебраться через канал Северский Донец — Донбасс в Часовом Яре и создать (пока) небольшой плацдарм на его западном берегу. Украинской стороне усилить позиции под Покровском, Торецком и Часовом Яром трудно, потому что на других направлениях — в частности, на юге Донбасса — тоже назревает кризис обороны.

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