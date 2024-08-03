Россия атаковала Украину дронами и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 24 из 29 беспилотников

Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа атаковали Украину, применив 29 ударных беспилотников типа «Шахед» и четыре ракеты, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, российские войска использовали две зенитные управляемые ракеты из комплекса С-300, а также две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Силы ПВО, как заявил Олещук, сбили 24 беспилотника в Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Об уничтожении ракет Олещук не говорит.

В Винницкой области под удар попал объект инфраструктуры, сообщила заместитель начальника областной военной администрации Наталья Заболотная. Информация о пострадавших не поступала.

В Николаевской области силы ПВО сбили два беспилотника, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, в результате случившегося в одном из населенных пунктов Березнеговатской поселковой общины загорелись две хозяйственных постройки, пожар быстро потушили, пострадавших нет.

В Днепропетровской области силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника, два «Шахеда» и один разведывательный дрон, сообщили региональные власти. В Херсонской области, по данным украинской администрации, силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников, о последствиях атаки не сообщается. В Полтавской области, по данным региональной администрации, в результате атаки дронов попаданий не зафиксировано, никто не пострадал. Власти Киевской области сообщали, что ночью работали силы ПВО.