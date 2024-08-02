Война Восемьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 891-й день полномасштабной российско-украинской войны. В новой хронике «Медуза» продолжает в прямом эфире следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

Что происходило 1 августа

Война Восемьсот девяностый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 1 августа