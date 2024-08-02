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Война Восемьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 августа читайте здесь.
Главные новости ночи и утра
- В аннексированном Крыму в ночь на 2 августа ПВО отбили массированную воздушную атаку. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом сбили дроны и ракеты ATACMS. Их обломки упали в разных частях города рядом с жилыми домами. По словам Развожаева, на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS — она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет, местных жителей эвакуировали, сообщил чиновник.
- Российская армия захватила село Веселое в Донецкой области, сообщает OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. Также, по данным проекта, военные РФ продвинулись в Донбассе в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.
- Ночью и утром российские силы ПВО сбили семь украинских дронов: два беспилотника уничтожены над Курской областью, четыре — над Краснодарским краем, еще один — над Белгородской областью, заявило Минобороны РФ.
- В Шебекинском городском округе в ходе атаки дронов ранены двое мирных жителей, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В самом Шебекино и в селе Ржевка беспилотники попали в жилые дома. Фото последствий атаки чиновник опубликовал в своем телеграм-канале.