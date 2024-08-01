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Война Восемьсот девяностый день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 июля читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром украинский дрон атаковал микроавтобус недалеко от станции Глушково Глушковского района. Ранены водитель и одна из пассажирок. Их доставили в больницу. 
  • По информации британской газеты The Times, в Украину прибыли шесть истребителей F-16. Их предоставили Нидерланды, утверждает издание. О том, что в Украину привезли первую партию F-16, писал накануне Bloomberg. Daily Telegraph сообщила, что F-16 уже совершали в Украине боевые вылеты и применялись для противовоздушной обороны.
  • Российские войска заняли село Тимофеевка на покровском направлении, пишет «Украинская правда» со ссылкой на карту проекта DeepState. По данным аналитиков, армия РФ продвинулась около Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке. 
  • В ночь на 1 августа российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, сообщает местная администрация. Все дроны, как утверждается в сообщении, были сбиты. В результате падения обломков беспилотников ранены два человека, их доставили в больницу. Повреждены два частных дома в одной из населенных пунктов области.
  • Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 1 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили все семь дронов над Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областями. О последствиях запуска ракет в сообщении ВСУ ничего не говорится. 

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что вы с нами.

Что происходило 31 июля

Война Восемьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 31 июля

Война Восемьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»