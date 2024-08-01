Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

Это один из самых крупных и необычных обменов заключенными в современной истории, считает корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Неординарным его делает не только большое количество участвующих в обмене заключенных, но и большое количество стран-участниц обмена.

«Самым удивительным является то, что это происходит в тот момент, когда отношения между Западом и РФ переживают самую напряженную фазу со времен окончания холодной войны», — отмечает Гарднер. — «Несмотря на войну в Украине, спецслужбы различных стран поддерживают контакты».