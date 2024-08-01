Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»
Что произошло: Россия и Запад произвели масштабный обмен заключенными.
Где это произошло: в аэропорту столицы Турции.
Какие страны участвовали: Россия, США, Германия, Норвегия, Польша, Словения, Беларусь.
Кто вышел на свободу: По данным турецких СМИ, Россия получила десять человек и передала Западу шестнадцать. Среди обменянных — Эван Гершкович, Пол Уилан, Рико Кригер, Илья Яшин, Вадим Красиков.
Администрация Эрдогана подтвердила факт обмена 26 человек
В администрации подтвердили информацию, ранее распространенную турецкими СМИ: десять человек, в том числе двое детей, вернулись в Россию, 13 человек направились в Германию, трое — в США.
В обмене участвовали семь стран.
Это один из самых крупных и необычных обменов заключенными в современной истории, считает корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.
Неординарным его делает не только большое количество участвующих в обмене заключенных, но и большое количество стран-участниц обмена.
«Самым удивительным является то, что это происходит в тот момент, когда отношения между Западом и РФ переживают самую напряженную фазу со времен окончания холодной войны», — отмечает Гарднер. — «Несмотря на войну в Украине, спецслужбы различных стран поддерживают контакты».
Группа поддержки Кевина Лика подтвердила, что он освобожден в рамках обмена.
Кевин Лик — самый молодой фигурант обмена (не считая двух детей Артема и Анны Дульцевых), ему 19 лет. Лик — гражданин России и Германии, его осудили за «госизмену»: по версии следствия, еще будучи несовершеннолетним, он якобы «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал «места дислокации» российских войск в Майкопе, а затем отправлял фотографии «представителям иностранного государства».
Канцлер Германии Олаф Шольц вечером сделает официальное заявление по поводу обмена, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания, Шольц планирует лично встретить освобожденных заключенных.
Главное к 17:30 мск
- Судя по всему, обмен уже состоялся. Турецкие телеканалы показали, предположительно, кадры этого события из аэропорта Анкары.
- По данным турецких СМИ, были обменяны 26 человек, Россия получила десять (в том числе двоих детей — предположительно, это дети разведчиков Артема и Анны Дульцевых), западные страны — шестнадцать.
- В обмене участвовали семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия. Координировала его турецкая разведка.
- Точный список фигурантов обмена пока неизвестен.
- Официальных комментариев все еще нет ни с одной стороны.
Как отмечает TRT Haber, среди переданных России фигурантов обмена — двое детей. Телеканал не уточняет, кто это.
По версии «Сирены», это дети российских разведчиков Артема и Анны Дульцевых, которые жили вместе с ними в Словении.
TRT Haber также сообщает некоторые подробности процедуры:
- Общий контроль над обменом осуществляла турецкая разведка. Она обеспечивала безопасность, планировала логистику и координировала обмен информацией между сторонами. Всего в операции участвовали семь стран.
- В аэропорт Анкары прилетели семь самолетов — два из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.
- По прилете под контролем сотрудников турецкой разведки все фигуранты обмена были выведены из самолетов и переведены в безопасные зоны. Там была проведена проверка состояния их здоровья и идентификация, после чего состоялась передача.
Телеканал TRT Haber утверждает, что обмен завершен
По его данным, десять человек отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.
Кремль «пока не комментирует» обмен заключенными, сообщил агентству ТАСС Дмитрий Песков.
Еще кадры из аэропорта Анкары. Кто на них, пока неясно.
Обновлено. На этих кадрах не сегодняшние события, а обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида, случившийся в 2022 году. Мы приносим извинения читателям за допущенную ошибку.
По данным турецкого телеканала NTV, обмен произошел в аэропорту Анкары.
В нем, сообщает телеканал, участвовали 26 человек.
В списке The Insider упомянут Демури Воронин — ранее его фамилия не называлась ни одним из источников других СМИ.
Воронин — политолог, который был приговорен в России к 13 годам по обвинению в госизмене в рамках дела журналиста Ивана Сафронова. По версии следствия, Сафронов в 2015 году сообщил Воронину, у которого помимо российского есть гражданство Германии, информацию о войсках РФ в Сирии.
Сам Сафронов получил по обвинению в «госизмене» 22 года лишения свободы. Имя журналиста в списках на обмен не фигурировало.
Полный список на обмен по версии The Insider (Она не подтверждена!)
- Россия освобождает 15 человек: Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу, Лилию Чанышеву, Илью Яшина, Ксению Фадееву, Андрея Пивоварова, Пола Уилана, Алсу Курмашеву, Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Демури Воронина, Кевина Лика, Патрика Шебеля, Германа Мойжеса, Вадима Останина.
- Беларусь освобождает Рико Кригера.
- США освобождают Владислава Клюшина, Романа Селезнева, Вадима Конощенка.
- Польша освобождает Павла Рубцова.
- Норвегия освобождает Михаила Микушина.
- Словения освобождает Артема и Анну Дульцевых.
- Германия освобождает Вадима Красикова.
Президент корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус подтвердил, что журналистку Алсу Курмашеву освободят в рамках обмена заключенными.
«Мы рады новости о скором освобождении Алсу и благодарны американскому правительству и всем, кто неустанно трудился, чтобы положить конец несправедливому обращению с ней со стороны России. Алсу стала мишенью, потому что она была американской журналисткой, которая просто пыталась позаботиться о члене семьи в России», — заявил Капус.
Mash утверждает, что в Турции в 19 часов пройдет заключительный этап обмена. Там, по данным телеграм-канала, Россия отдаст восьмерых заключенных в обмен на неназванное количество россиян, содержащихся в тюрьмах на Западе.
Американский конгрессмен Майк Лоулер заявил, что в обмене, помимо России и США, участвуют еще Беларусь, Словения и Германия.
В Беларуси несколько дней назад был помилован приговоренный к смертной казни гражданин Германии Рико Кригер. В Словении вчера супружеская пара россиян Артем и Анна Дульцевы получили по полтора года по обвинениям в шпионаже.
По данным CBS, в списках на обмен есть Владимир Кара-Мурза, Эван Гершкович и Пол Уилан.
Также телеканал сообщает, что обменяют журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву, которая десять дней назад получила шесть с половиной лет по делу о «фейках» об армии. У Курмашевой есть российское и американское гражданство.
По данным CBS, в обмене задействованы 24 человека. В нем, пишет телеканал, участвуют Россия, США, Германия и еще три неназванных западных страны.
В отличие от CNN, телеканал пишет, что обмен еще не состоялся.
CNN пишет, что обмен уже начался
Об этом телеканалу рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома. Он не привел каких-либо деталей.
О том, что обмен между Россией, США и другими странами происходит «прямо сейчас», также сообщает телеканал MSNBC.
Сразу подчеркнем: официально пока ни обмен, ни даже подготовку к нему не подтверждала ни Россия, ни какая-либо из стран Запада.
При этом количество информационных утечек и других косвенных признаков столь велико, что можно с уверенностью говорить, что он либо идет прямо сейчас, либо произойдет в самые ближайшие часы.
Привет. В этом онлайне мы будем следить за всем, что связано с обменом заключенными между Россией и Западом.