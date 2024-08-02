Семья корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича выпустила заявление после того, как журналиста освободили в рамках обмена между Россией и Западом.

«Мы ждали освобождения Эвана 491 день, и трудно описать, что мы чувствуем сегодня. Мы не можем дождаться, когда сможем обнять его покрепче и увидеть его милую и храбрую улыбку. Самое важное сейчас — заботиться об Эване и снова быть вместе. Ни одна семья не должна проходить через такое, поэтому сегодня мы разделяем облегчение и радость с семьями Пола [Уилана] и Алсу [Курмашевой]», — говорится в заявлении, которое публикует The Wall Street Journal.

Родители Гершковича и его сестра Даниэль поблагодарили президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и всех официальных лиц США и других стран, которые помогли добиться освобождения журналиста.

«Наша семья почувствовала столько любви и поддержки от коллег-журналистов Эвана, его замечательных друзей и многих-многих людей по всему миру. Это очень важно для Эвана и для нас. И мы особенно благодарим коллег Эвана из Dow Jones и The Wall Street Journal. Они заботились об Эване и всей нашей семье с самого начала, и мы им за это бесконечно благодарны», — заявила семья Гершковича.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. В июле 2024 года Свердловской областной суд приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Журналист отрицал эти обвинения. Журналисты из разных стран мира неоднократно требовали освободить Гершковича. Власти США говорили, что продолжают работать над возвращением журналиста на родину.

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада (США, Германией, Польшей, Словенией и Норвегией). В рамках обмена российские власти передали, в частности, Эвана Гершковича.

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