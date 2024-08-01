Российский правительственный самолет в аэропорту Эсенбога в Анкаре, 1 августа 2024 года Tunahan Turhan / Reuters / Scanpix / LETA

В Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и странами Запада. Он состоялся в аэропорту Эсенбога при посредничестве Национальной разведывательной организации (MİT) Турции. В MİT сообщили, что в обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Всего обменяли 26 человек: в Россию отправили 10 человек, в Германию — 13, в США — трех. Заключенных доставили в Турцию на семи самолетах: два прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.

Освобождены российские политики и американские граждане, находившиеся в российских тюрьмах. Их имена:

корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович

политик Владимир Кара-Мурза

бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева

политик Илья Яшин

бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева

политик и бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

бывший американский морпех Пол Уилан

журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева

бывший сопредседатель центра «Мемориал» Олег Орлов

художница Саша Скочиленко

19-летний Кевин Лик, осужденный по делу о «госизмене»

велоактивист Герман Мойжес

бывший глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин

Кроме того, освобожден гражданин Германии Рико Кригер, которого приговорили в Беларуси к смертной казни. После приговора он был помилован решением Александра Лукашенко.

В списке на обмен также значатся Патрик Шебель (гражданин Германии, которого обвиняют в контрабанде наркотических веществ) и политолог Дитер Воронин (он связан с одним из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова). На момент публикации этого текста информация об их освобождении не была подтверждена.

Страны Запада передали России восьмерых заключенных. Их имена:

Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство

Артем Дульцев, осужденный в Словении по делу о шпионаже

Анна Дульцева, осужденная в Словении по делу о шпионаже

Михаил Микушин, обвиняемый в шпионаже властями Норвегии

Павел Рубцов, предполагаемый агент ГРУ

Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам тюрьмы за кражу данных банковских карт

Владислав Клюшин, осужденный в США по обвинению во взломе компьютерных сетей

Вадим Конощенок, предполагаемый агент ФСБ.

У Артема и Анны Дульцевых двое детей — они отправились в Россию вместе с родителями.

Вадим Красиков — предполагаемый сотрудник ФСБ, приговоренный в Германии к пожизненному сроку. В 2021 году его признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, не называя имени Красикова, говорил в связи с возможным обменом Эвана Гершковича о «человеке, который отбывает наказание в стране — союзнике США» и который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита».

Правительство Германии заявило, что решение освободить Красикова «далось нелегко». «Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», — заявили в правительстве ФРГ. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Федеральная прокуратура Германии была «разочарована» решением освободить Красикова.

Президент США Джо Байден опубликовал заявление в связи с обменом заключенными. «Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неизвестность. Сегодня их мучениям пришел конец», — заявил Байден. Он поблагодарил союзников, которые поддерживали США во время «тяжелых и сложных переговоров». Президент США отметил Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

Бывший глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что в рамках обмена заключенными должен был выйти на свободу Алексей Навальный. «Да, это тот самый обмен, в рамках которого — как мы надеялись, в феврале этого года должен был выйти на свободу Алексей Навальный. Вот Мария Певчих полгода тому назад описывает все то, что произошло сегодня. Но Путин решил „перевернуть доску“, решил, что Навального не отдаст ни за что. И убил его буквально за пару дней до того, как обмен мог состояться», — заявил Волков.

«Обмен Навального» в итоге состоялся… Но без Навального. Это очень больно. Показательно: Путин отпускает живых, классных людей, которых ждут родные, которых с радостью встречают друзья. Получает убийцу и горстку шпионов-неудачников, которых ждет забвение.

Юлия Навальная, вдова Алексея Навального, призвала к освобождению всех политзаключенных:

Огромная, очень долгая и трудная работа, переговоры длиной в несколько лет, февраль, новая попытка многих людей все как-то склеить и всех спасти. И вот все эти люди на свободе. Это большое счастье!

Каждый освобожденный политзаключенный — это огромная победа и радость. Никто не должен находиться в заложниках у Путина, подвергаться пыткам и умирать в путинской тюрьме.

Нам еще есть много за кого бороться: Даниэль Холодный, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Игорь Сергунин. Мы приложим все усилия, чтобы они были освобождены. Свободу всем политзаключенным!

ФСБ подтвердила обмен заключенными. Центр общественных связей российской спецслужбы заявил, что россиян обменяли «на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации». На сайте Кремля опубликовали указ Владимира Путина о помиловании заключенных, которых освободили в результате обмена.

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Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

Все новости об обмене заключенными. Следим в режиме онлайн

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»