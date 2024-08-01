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Путин подписал указы о помиловании заключенных, которых освободили в результате обмена с Западом

Источник: Президент России

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, которые находились в российских колониях и следственных изоляторах и были освобождены в результате обмена со странами Запада.

Как сообщили в Кремле, были помилованы:

  • корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович; 
  • политик Владимир Кара-Мурза;
  • бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева; 
  • политик Илья Яшин;
  • бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева;
  • политик и бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров;
  • бывший американский морпех Пол Уилан; 
  • журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева;
  • бывший сопредседатель центра «Мемориал» Олег Орлов; 
  • художница Саша Скочиленко;
  • политолог Демури (Дитер) Воронин, который связан с одним из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова;
  • осужденный по делу о госизмене 18-летний Кевин Лик; 
  • бывший глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин.

При этом в сообщении Кремля не упомянуты гражданин Германии Патрик Шебель, которого обвинили в контрабанде наркотических веществ, и велоактивист Герман Мойжес. Им в России не успели вынести приговор.

«Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», — говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Российская сторона поблагодарила Александра Лукашенко «за жест доброй воли и помилование» приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. «Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», — заявили в Кремле.

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Россия в обмен получила, по сообщениям СМИ, предполагаемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров. 

все что известно об обмене

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

все что известно об обмене

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»