The Insider опубликовал предполагаемый список заключенных, которых обменяют Россия, США и Германия
Источник: The Insider
Издание The Insider опубликовало список заключенных, обмен которых проводят Россия, США и Германия.
Официального подтверждения того, что все эти люди будут освобождены, нет.
По данным издания, Россия освобождает:
- корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича;
- политика Владимира Кара-Мурзу;
- бывшую главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву;
- политика Илью Яшина;
- бывшую главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву;
- политика и бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова;
- бывшего американского морпеха Пола Уилана;
- журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву;
- бывшего сопредседателя центра «Мемориал» Олега Орлова;
- художницу Сашу Скочиленко;
- политолога Дитера Воронина, который связан с одним из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова;
- осужденного по делу о госизмене 18-летнего Кевина Лика;
- гражданина Германии Патрика Шебеля, которого обвиняют в контрабанде наркотических веществ;
- велоактивиста Германа Мойжеса;
- экс-главу штаба Навального в Барнауле Вадима Останина.
Кроме того, в список вошел Рико Кригер, которого приговорили в Беларуси к смертной казни, но его помиловал Александр Лукашенко.
В обмен Словения, Норвегия, Польша, Германия и США освобождают:
- Вадима Красикова, который отбывает наказание в Германии за убийство;
- Артема Дульцева, осужденного в Словении по делу о шпионаже;
- Анну Дульцеву, осужденную в Словении по делу о шпионаже;
- Михаила Микушина, которого Норвегия обвиняла в шпионаже;
- Павла Рубцова, предполагаемого агента ГРУ;
- Романа Селезнева, которого в США приговорили к 27 годам тюрьмы за кражу данных банковских карт;
- Владислава Клюшина, осужденного в США обвинению во взломе компьютерных сетей;
- Вадима Конощенка, предполагаемого агента ФСБ.
По информации CBS News, в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами планируется освободить 24 человека. Ожидается, что как минимум 12 политических заключенных, находящихся в России, будут выпущены на свободу и отправлены в Германию. В Россию будут возвращены восемь граждан РФ.