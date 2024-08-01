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The Insider опубликовал предполагаемый список заключенных, которых обменяют Россия, США и Германия

Источник: The Insider

Издание The Insider опубликовало список заключенных, обмен которых проводят Россия, США и Германия. 

Официального подтверждения того, что все эти люди будут освобождены, нет. 

По данным издания, Россия освобождает: 

  • корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича; 
  • политика Владимира Кара-Мурзу;
  • бывшую главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву; 
  • политика Илью Яшина;
  • бывшую главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву;
  • политика и бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова;
  • бывшего американского морпеха Пола Уилана; 
  • журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву;
  • бывшего сопредседателя центра «Мемориал» Олега Орлова; 
  • художницу Сашу Скочиленко;
  • политолога Дитера Воронина, который связан с одним из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова;
  • осужденного по делу о госизмене 18-летнего Кевина Лика; 
  • гражданина Германии Патрика Шебеля, которого обвиняют в контрабанде наркотических веществ;
  • велоактивиста Германа Мойжеса;
  • экс-главу штаба Навального в Барнауле Вадима Останина.

Кроме того, в список вошел Рико Кригер, которого приговорили в Беларуси к смертной казни, но его помиловал Александр Лукашенко.

В обмен Словения, Норвегия, Польша, Германия и США освобождают: 

  • Вадима Красикова, который отбывает наказание в Германии за убийство;
  • Артема Дульцева, осужденного в Словении по делу о шпионаже; 
  • Анну Дульцеву, осужденную в Словении по делу о шпионаже; 
  • Михаила Микушина, которого Норвегия обвиняла в шпионаже; 
  • Павла Рубцова, предполагаемого агента ГРУ; 
  • Романа Селезнева, которого в США приговорили к 27 годам тюрьмы за кражу данных банковских карт;
  • Владислава Клюшина, осужденного в США обвинению во взломе компьютерных сетей;
  • Вадима Конощенка, предполагаемого агента ФСБ.

По информации CBS News, в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами планируется освободить 24 человека. Ожидается, что как минимум 12 политических заключенных, находящихся в России, будут выпущены на свободу и отправлены в Германию. В Россию будут возвращены восемь граждан РФ.

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