The Insider опубликовал предполагаемый список заключенных, которых обменяют Россия, США и Германия

Издание The Insider опубликовало список заключенных, обмен которых проводят Россия, США и Германия.

Официального подтверждения того, что все эти люди будут освобождены, нет.

По данным издания, Россия освобождает:

корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича;

политика Владимира Кара-Мурзу;

бывшую главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву;

политика Илью Яшина;

бывшую главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву;

политика и бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова;

бывшего американского морпеха Пола Уилана;

журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву;

бывшего сопредседателя центра «Мемориал» Олега Орлова;

художницу Сашу Скочиленко;

политолога Дитера Воронина, который связан с одним из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова;

осужденного по делу о госизмене 18-летнего Кевина Лика;

гражданина Германии Патрика Шебеля, которого обвиняют в контрабанде наркотических веществ;

велоактивиста Германа Мойжеса;

экс-главу штаба Навального в Барнауле Вадима Останина.

Кроме того, в список вошел Рико Кригер, которого приговорили в Беларуси к смертной казни, но его помиловал Александр Лукашенко.

В обмен Словения, Норвегия, Польша, Германия и США освобождают:

Вадима Красикова, который отбывает наказание в Германии за убийство;

Артема Дульцева, осужденного в Словении по делу о шпионаже;

Анну Дульцеву, осужденную в Словении по делу о шпионаже;

Михаила Микушина, которого Норвегия обвиняла в шпионаже;

Павла Рубцова, предполагаемого агента ГРУ;

Романа Селезнева, которого в США приговорили к 27 годам тюрьмы за кражу данных банковских карт;

Владислава Клюшина, осужденного в США обвинению во взломе компьютерных сетей;

Вадима Конощенка, предполагаемого агента ФСБ.

По информации CBS News, в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами планируется освободить 24 человека. Ожидается, что как минимум 12 политических заключенных, находящихся в России, будут выпущены на свободу и отправлены в Германию. В Россию будут возвращены восемь граждан РФ.

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