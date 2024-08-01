Frankfurter Allgemeine Zeitung: в прокуратуре Германии «разочарованы» решением отдать России Красикова в рамках обмена заключенными

В Федеральной прокуратуре Германии «разочарованы» решением властей передать России Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, Красиков, которого в декабре 2021 года приговорили к пожизненному сроку, вошел в список россиян, освобождаемых в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и еще несколькими странами. В немецком ведомстве это решение, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, вызвало «минимальное» понимание.

В ведомстве считают, что это решение не учитывает мнения родственников убитого, а по отношению к Владимиру Путину проявлена «чрезмерная уступчивость», пишет газета. В прокуратуре полагают, что «правильным» вариантом было бы помилование главой государства, но вместо этого было принято политическое решение, переданное в юрисдикцию правосудия.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, решающую роль в сделке сыграл федеральный министр юстиции Марко Бушманн. Он поручил назначенному в марте 2024 года прокурору Йенсу Роммелю «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по делу Красикова.

О том, что предполагаемый офицер ФСБ Вадим Красиков фигурирует в обмене, также сообщили западные журналисты и турецкая разведка, при посредничестве которой проходит процедура. В разведке Турции заявили, что в обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В рамках операции в Россию передали 10 человек (в том числе двух детей). Еще 13 человек передали Германии, трех — США. Издание The Insider опубликовало список заключенных, которые вошли в обмен. В Кремле обмен официально не комментировали.

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Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ

кто такой красиков

Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ