Frankfurter Allgemeine Zeitung: в прокуратуре Германии «разочарованы» решением отдать России Красикова в рамках обмена заключенными
В Федеральной прокуратуре Германии «разочарованы» решением властей передать России Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным газеты, Красиков, которого в декабре 2021 года приговорили к пожизненному сроку, вошел в список россиян, освобождаемых в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и еще несколькими странами. В немецком ведомстве это решение, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, вызвало «минимальное» понимание.
В ведомстве считают, что это решение не учитывает мнения родственников убитого, а по отношению к Владимиру Путину проявлена «чрезмерная уступчивость», пишет газета. В прокуратуре полагают, что «правильным» вариантом было бы помилование главой государства, но вместо этого было принято политическое решение, переданное в юрисдикцию правосудия.
По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, решающую роль в сделке сыграл федеральный министр юстиции Марко Бушманн. Он поручил назначенному в марте 2024 года прокурору Йенсу Роммелю «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по делу Красикова.
О том, что предполагаемый офицер ФСБ Вадим Красиков фигурирует в обмене, также сообщили западные журналисты и турецкая разведка, при посредничестве которой проходит процедура. В разведке Турции заявили, что в обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В рамках операции в Россию передали 10 человек (в том числе двух детей). Еще 13 человек передали Германии, трех — США. Издание The Insider опубликовало список заключенных, которые вошли в обмен. В Кремле обмен официально не комментировали.