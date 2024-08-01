Россиянин Вадим Красиков, по данным журналистов, вошел в список на обмен заключенными между Россией и странами Запада

Гражданин России Вадим Красиков, осужденный в Германии, будет участвовать в обмене заключенными между Россией и Западом, сообщает CBS News.

Красиков приговорен в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Ранее предполагалось, что Красикова обменяют на гражданина Германии Рико Кригера, которого в Беларуси приговорили к смертной казни по обвинению в совершении теракта, а затем помиловали.

Всего, по данным телеканала, Россия и страны Запада обменяются 24 заключенными. В рамках сделки не менее 12 политзаключенных, содержащихся в России, отправят в Германию, сообщает источник CBS News. Уже после публикации этой заметки стало известно, что CBS удалил из своей статьи информацию о количестве заключенных, которых планируется обменять.

Вадим Красиков — предполагаемый офицер ФСБ. Россия долгое время пытается его обменять. В частности, после смерти Алексея Навального его соратники сообщили, что между странами велись переговоры об обмене Навального на Красикова. В интервью Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин в контексте возможного обмена корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича рассказал о «человеке, который отбывает наказание в стране — союзнике США» и который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита».

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