Страница Рико Кригера в LinkedIn

Суд в Беларуси в конце июня приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни по обвинению в совершении теракта. По версии следствия, он устроил взрыв на железнодорожной станции Озерище на окраине Минска, которой пользуются военные. В результате взрыва никто не пострадал, а ущерб составил чуть более 500 долларов. Официально власти страны произошедшее не комментировали, а подробности дела стали известны спустя несколько недель из публикации провластной газеты «Беларусь сегодня». Вот что известно об этом деле.

Минский областной суд 24 июня приговорил гражданина Германии к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной дороге осенью 2023 года. Всего немцу вменяли статей. Смертный приговор суд назначил на основании обвинения в совершении теракта — это единственная статья, предусматривающая высшую меру наказания, отмечает «Медиазона».

По версии следствия, Кригер, находясь в Германии, связался с представителями батальона Western и Службы безопасности Украины. Именно в разговоре с сотрудником СБУ немец «не позднее 20 сентября» 2023 года подтвердил свою готовность «работать на украинские спецслужбы, совершать теракты в составе преступной группы против национальной безопасности Беларуси».

«Медиазона» обратила внимание, что о создании батальона Western полк объявил 25 сентября — спустя пять дней после предполагаемой даты «вовлечения Кригера в организованную группу как исполнителя преступлений». В свою очередь представители подразделения заявили независимому белорусскому изданию «Зеркало», что осужденный немец никакого отношения к ним не имел. В СБУ произошедшее не комментировали.

Следствие считает, что Кригер въехал в Беларусь 2 октября 2023 года как турист. При себе у него были «телефоны и беспилотник», с помощью которых он должен был провести «разведку и фотографирование» различных объектов, в том числе военных, по заданию СБУ. Выполнив задание, немец получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, которое он, как писала , использовал для подрыва железнодорожных путей рядом со станцией .

Взрыв, утверждается в материалах следствия, произошел 5 октября в 23:22. По словам представителя Белорусской железной дороги (БЖД), в результате произошедшего были разрушены шпалы, смещены рельсы и повреждено железнодорожное полотно. Согласно иску о возмещении ущерба, с которым ознакомилась «Медиазона», в БЖД оценили причиненный ущерб в 1639 белорусских рублей (около 516 долларов).

В публикации «Беларуси сегодня» также утверждалось, что взрыв произошел «как раз перед прибытием пассажирского поезда», а в суде были представлены показания «десятков свидетелей, потерпевших, жителей ближайших к месту взрыва улиц, людей, которые были на железнодорожной станции в момент и после взрыва».

Активисты в разговоре с «Зеркалом» отметили, что информация их источников в БЖД не совпадает с версией, изложенной государственной газетой. В частности, собеседник издания отметил, что последняя электричка ушла со станции за полчаса до инцидента, а сам взрыв произошел в промежуток времени, когда мимо станции не должны были проходить международные и грузовые поезда.

Активисты также обратили внимание, что бомба была заложена между второстепенными путями, а случившиеся никак не повлияло на движение поездов. Они утверждают, что взрыв не причинил серьезного ущерба: «По нашей информации, повредило только две шпалы, была воронка от взрыва — ничего сверхсерьезного. Не было даже перерыва в движении. А у [автора статьи в „Беларуси сегодня“ Людмилы] Гладкой расписано все так, как будто разворотило все пути. Там такого не было».

В сообществе отметили, что незадолго до взрыва на одном из объектов, «с которого можно было наблюдать за ситуацией на станциях», появились сотрудники КГБ. «Они не влезали ни в какую работу, в перевозочный процесс, просто находились там», — заявил собеседник «Зеркала».

Активисты считают, что взрыв могла организовать белорусская спецслужба. «Главный факт, который наталкивает на мысль, что это подстава, что сотрудники Госбезопасности находились на объекте железной дороги в тот момент. Может, конечно, они знали, что на станции готовится взрыв. Тогда почему они не перекрывали заранее движение поездов? Еще и устройство лежало так, как будто его просто выбросили из окна электрички», — пояснил участник Сообщества железнодорожников Беларуси.

В октябре 2023 года подобную версию озвучил руководитель Александр Азаров. По данным проекта, взрыв в Озерище могли организовать сотрудники КГБ в рамках межведомственных учений, чтобы проверить готовность МВД к диверсиям на фоне участившихся акций «рельсовых партизан».

По мнению Азарова, в пользу учений говорит то, что взрыв произошел между редко используемыми путями, не приведя к «особо серьезным» повреждениям инфраструктуры и задержке поездов. Также он обратил внимание, что власти произошедшее никак не комментировали, а о задержании трех человек, объявленных тогда в розыск, не сообщалось. Азаров допускал, что розыск «подозреваемых» также мог быть частью учений. В свою очередь, «Русская служба Би-би-си» отмечает, что ни один из разыскиваемых не был визуально похож на немца, которого задержали 6 октября.

Судебный процесс по делу Кригера растянулся на 12 заседаний, часть из них прошла в закрытом режиме, пишет «Медиазона». В суде немца защищал адвокат Владимир Горбач, который «владеет немецким языком в объеме, достаточном для оказания квалифицированной помощи по хозяйственным делам предприятиям из Германии». В процессе также участвовал переводчик, поскольку Кригер не знает ни белорусского, ни русского языка. Сам немец в суде отказался от дачи показаний. Он признал вину только по обвинению в агентурной деятельности, но обжаловать приговор не стал.

В МИД Германии 19 июля подтвердили информацию о приговоре, а также сообщили, что «интенсивно работают» с белорусскими властями в интересах Кригера. На следующий день пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Германии было предложены «конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации».

Бывший дипломат, соратник Светланы Тихановской Павел Латушко высказал мнение, что дело о теракте может быть «договорняком» между Минском и Москвой с целью обмена Кригера на , отбывающего в Германии пожизненный срок.

«Лукашенко вместе с Путиным решили не оставить Берлину выбора — взяли в заложники гражданина Германии и пригрозили ему смертной казнью. Повысили ставки», — считает Латушко.

Согласно подсчетам правозащитного центра «Весна», в Беларуси с момента вынесения смертного приговора до его исполнения в среднем проходит 11 месяцев.

Кто такой Вадим Красиков

Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ

Кто такой Вадим Красиков

Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ