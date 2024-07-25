Гражданина Германии приговорили к смертной казни в Беларуси за взрыв на железнодорожной станции. Ущерб — 516 долларов Возможно, его планируют обменять на Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в немецкой тюрьме
Суд в Беларуси в конце июня приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни по обвинению в совершении теракта. По версии следствия, он устроил взрыв на железнодорожной станции Озерище на окраине Минска, которой пользуются военные. В результате взрыва никто не пострадал, а ущерб составил чуть более 500 долларов. Официально власти страны произошедшее не комментировали, а подробности дела стали известны спустя несколько недель из публикации провластной газеты «Беларусь сегодня». Вот что известно об этом деле.
Минский областной суд 24 июня приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной дороге осенью 2023 года. Всего немцу вменяли шесть статей. Смертный приговор суд назначил на основании обвинения в совершении теракта — это единственная статья, предусматривающая высшую меру наказания, отмечает «Медиазона».
По версии следствия, Кригер, находясь в Германии, связался с представителями батальона Western полка Кастуся Калиновского и Службы безопасности Украины. Именно в разговоре с сотрудником СБУ немец «не позднее 20 сентября» 2023 года подтвердил свою готовность «работать на украинские спецслужбы, совершать теракты в составе преступной группы против национальной безопасности Беларуси».
«Медиазона» обратила внимание, что о создании батальона Western полк объявил 25 сентября — спустя пять дней после предполагаемой даты «вовлечения Кригера в организованную группу как исполнителя преступлений». В свою очередь представители подразделения заявили независимому белорусскому изданию «Зеркало», что осужденный немец никакого отношения к ним не имел. В СБУ произошедшее не комментировали.
Следствие считает, что Кригер въехал в Беларусь 2 октября 2023 года как турист. При себе у него были «телефоны и беспилотник», с помощью которых он должен был провести «разведку и фотографирование» различных объектов, в том числе военных, по заданию СБУ. Выполнив задание, немец получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, которое он, как писала «Беларусь сегодня», использовал для подрыва железнодорожных путей рядом со станцией Озерище.
Взрыв, утверждается в материалах следствия, произошел 5 октября в 23:22. По словам представителя Белорусской железной дороги (БЖД), в результате произошедшего были разрушены шпалы, смещены рельсы и повреждено железнодорожное полотно. Согласно иску о возмещении ущерба, с которым ознакомилась «Медиазона», в БЖД оценили причиненный ущерб в 1639 белорусских рублей (около 516 долларов).
В публикации «Беларуси сегодня» также утверждалось, что взрыв произошел «как раз перед прибытием пассажирского поезда», а в суде были представлены показания «десятков свидетелей, потерпевших, жителей ближайших к месту взрыва улиц, людей, которые были на железнодорожной станции в момент и после взрыва».
Активисты Сообщества железнодорожников Беларуси в разговоре с «Зеркалом» отметили, что информация их источников в БЖД не совпадает с версией, изложенной государственной газетой. В частности, собеседник издания отметил, что последняя электричка ушла со станции за полчаса до инцидента, а сам взрыв произошел в промежуток времени, когда мимо станции не должны были проходить международные и грузовые поезда.
Активисты также обратили внимание, что бомба была заложена между второстепенными путями, а случившиеся никак не повлияло на движение поездов. Они утверждают, что взрыв не причинил серьезного ущерба: «По нашей информации, повредило только две шпалы, была воронка от взрыва — ничего сверхсерьезного. Не было даже перерыва в движении. А у [автора статьи в „Беларуси сегодня“ Людмилы] Гладкой расписано все так, как будто разворотило все пути. Там такого не было».
В сообществе отметили, что незадолго до взрыва на одном из объектов, «с которого можно было наблюдать за ситуацией на станциях», появились сотрудники КГБ. «Они не влезали ни в какую работу, в перевозочный процесс, просто находились там», — заявил собеседник «Зеркала».
Активисты считают, что взрыв могла организовать белорусская спецслужба. «Главный факт, который наталкивает на мысль, что это подстава, что сотрудники Госбезопасности находились на объекте железной дороги в тот момент. Может, конечно, они знали, что на станции готовится взрыв. Тогда почему они не перекрывали заранее движение поездов? Еще и устройство лежало так, как будто его просто выбросили из окна электрички», — пояснил участник Сообщества железнодорожников Беларуси.
В октябре 2023 года подобную версию озвучил руководитель BYPOL Александр Азаров. По данным проекта, взрыв в Озерище могли организовать сотрудники КГБ в рамках межведомственных учений, чтобы проверить готовность МВД к диверсиям на фоне участившихся акций «рельсовых партизан».
По мнению Азарова, в пользу учений говорит то, что взрыв произошел между редко используемыми путями, не приведя к «особо серьезным» повреждениям инфраструктуры и задержке поездов. Также он обратил внимание, что власти произошедшее никак не комментировали, а о задержании трех человек, объявленных тогда в розыск, не сообщалось. Азаров допускал, что розыск «подозреваемых» также мог быть частью учений. В свою очередь, «Русская служба Би-би-си» отмечает, что ни один из разыскиваемых не был визуально похож на немца, которого задержали 6 октября.
Судебный процесс по делу Кригера растянулся на 12 заседаний, часть из них прошла в закрытом режиме, пишет «Медиазона». В суде немца защищал адвокат Владимир Горбач, который «владеет немецким языком в объеме, достаточном для оказания квалифицированной помощи по хозяйственным делам предприятиям из Германии». В процессе также участвовал переводчик, поскольку Кригер не знает ни белорусского, ни русского языка. Сам немец в суде отказался от дачи показаний. Он признал вину только по обвинению в агентурной деятельности, но обжаловать приговор не стал.
В МИД Германии 19 июля подтвердили информацию о приговоре, а также сообщили, что «интенсивно работают» с белорусскими властями в интересах Кригера. На следующий день пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Германии было предложены «конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации».
Бывший дипломат, соратник Светланы Тихановской Павел Латушко высказал мнение, что дело о теракте может быть «договорняком» между Минском и Москвой с целью обмена Кригера на Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок.
«Лукашенко вместе с Путиным решили не оставить Берлину выбора — взяли в заложники гражданина Германии и пригрозили ему смертной казнью. Повысили ставки», — считает Латушко.
Согласно подсчетам правозащитного центра «Весна», в Беларуси с момента вынесения смертного приговора до его исполнения в среднем проходит 11 месяцев.