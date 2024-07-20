В Беларуси гражданина Германии приговорили к смертной казни

В Беларуси гражданина Германии Рико Кригера приговорили к смертной казни. Эту информацию 19 июля подтвердил МИД ФРГ.

Приговор вынес Минский областной суд, по данным белорусского издания «Зеркало», это произошло 21 июня. Издание отмечает, что никаких официальных комментариев по этому делу не поступал — неизвестно даже, какие именно действия вменялись Кригеру. Также неясно, был ли приговор обжалован и вступил ли в законную силу.

По данным телеграм-канала «МотолькоПомоги» Кригер — сотрудник Немецкого Красного Креста, и его обвиняли, помимо прочего, в участии в экстремистском формировании, наемничестве, агентурной деятельности и терроризме.

Правозащитная организация «Весна» сообщила, что «связано» с полком имени Кастуся Калиновского — белорусского добровольческого формирования, воюющего на стороне Украины против России.

Беларусь — единственная страна Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние десять лет в стране ежегодно приводятся в исполнение от одного до четырех смертных приговоров.

«Зеркало» называет смертный приговор иностранному гражданину «редчайшим случаем».