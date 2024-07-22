Белорусское госСМИ: гражданина Германии приговорили к казни по обвинению в теракте по заданию спецслужб Украины. Он не стал обжаловать приговор

Гражданин Германии Рико Кригер, которого суд в Беларуси приговорил к смертной казни, был осужден по обвинению в совершении теракта по заданию украинских спецслужб, пишет государственное издание .

По его данным, Кригер получал задания от сотрудника СБУ по имени Николай. Их связал представитель , в который немец якобы хотел вступить.

Как утверждает «Беларусь сегодня», Кригер въехал в Беларусь 2 октября 2023 года как турист, «с телефонами и беспилотником», чтобы провести разведку в городе Осиповичи Могилевской области. Там он делал фотографии военных объектов.

Через три дня, как утверждается, Кригер забрал из тайника в Минске самодельную бомбу и с помощью нее взорвал железнодорожные пути. На следующий день он собирался покинуть Беларусь, но его задержали.

По данным «Беларуси сегодня», Кригер признал вину лишь по обвинению в агентурной деятельности — всего ему вменяли шесть статей, в том числе теракт и участие в экстремистской деятельности. Приговор уже вступил в силу, обжаловать его немец не стал.

О том, что гражданина Германии приговорили к смертной казни в Беларуси, МИД Германии сообщил 19 июля. Никаких подробностей о деле известно не было.

Беларусь — единственная страна Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. «Зеркало» называет смертный приговор иностранному гражданину «редчайшим случаем».