Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ

26 февраля председатель международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировалось обменять на Вадима Красикова — предполагаемого сотрудника ФСБ, осужденного в Германии за убийство. В 2019 году он застрелил бывшего чеченского полевого командира в Берлине. О биографии Красикова известно мало. Журналисты связывали его со спецподразделением ФСБ «Вымпел», а также с еще двумя убийствами. «Медуза» рассказывает, что известно об этом человеке.

Убийство в Берлине

23 августа 2019 года в парке в центре Берлина убили бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии . Преступник подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него. Подозреваемый был задержан полицией вскоре после убийства недалеко от места преступления. При нем нашли документы на имя Вадима Соколова. Как позже выяснят в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, это вымышленное имя, а на самом деле подозреваемого зовут Вадим Красиков.

В декабре 2021 года берлинский суд приговорил Красикова к пожизненному заключению, признав виновным в убийстве Хангошвили. Суд также посчитал, что Красиков получил приказ убить Хангошвили от государственных органов России.

Немецкое следствие называло Красикова высокопоставленным офицером спецназа ФСБ . В расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказывалось о связи Красикова с ФСБ.

В частности, с февраля по август 2019 года Красиков звонил восьми членам , трое из которых занимают в нем руководящие посты. Один из тех, с кем он общался — бывший глава фонда и бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Эдуард Бендерский. Кроме того, Красиков неоднократно посещал тренировочные базы Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ.

Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года в селе Кенестобе в Туркестанской области Казахстана. В 1980-е годы его семья переехала в Бурятию. Затем Красиков вместе с женой и двумя детьми переехал в Иркутск. С 2009 года он жил в Подмосковье.

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Убийство в Москве

Как писали The Insider и Bellingcat, Красиков был главным подозреваемым в убийстве предпринимателя Альберта Назарова из Нальчика, которого застрелили в Москве в ночь на 19 января 2013 года. Преступник подъехал к Назарову на велосипеде, бизнесмен оказал сопротивление, киллер несколько раз выстрелил в него. Это убийство, как отмечали The Insider и Bellingcat, похоже на покушение на Хангошвили в Берлине: в обоих случаях убийца приехал на велосипеде и с близкого расстояния стрелял в жертву.

В январе 2014 года российские правоохранительные органы объявили Красикова в федеральный и международный розыск по делу об убийстве бизнесмена. Россия также передала информацию о розыске Красикова в Интерпол, в том числе его фотографию. В июне 2015 года розыск Красикова прекратили. В «Интегрированном банке данных» МВД появилась запись о прекращении розыска, но, как писали The Insider и Bellingcat, теперь эти сведения удалены. Расследователи отмечали, что фотография Красикова, переданная в Интерпол, более чем на 80% совпадает со снимком «Вадима Соколова», который распространили после убийства Зелимхана Хангошвили.

Убийство в Карелии

В декабре 2019 года «Новая газета» писала, что Красиков может быть причастен к убийству карельского бизнесмена Юрия Козлова. Поздно вечером 4 апреля 2007 года предприниматель подъехал к своему дому в поселке Контокки. Когда он вышел из машины, ему трижды выстрелили в грудь и один раз в голову. Тело Козлова загрузили в автомобиль и отвезли на 15 километров к финской границе, после чего выбросили в лесу. Подозреваемыми по делу стали Владимир Ф., Олег И. и Вадим Красиков — как утверждала «Новая», тот самый Красиков, который спустя 12 лет застрелит Хангошвили в Берлине.

Владимира Ф. и Олега И. (фамилии не раскрываются) задержат только в ноябре 2014 года. Согласно судебным документам, в 2007 году они были действующими сотрудниками ФСБ и проходили службу в управлении «В» Центра специального назначения ФСБ России — то есть в «Вымпеле». Красиков задержан не был. В 2014 году дело об убийстве бизнесмена передали из Карелии в центральный аппарат СК. Вскоре ветераны ФСБ Владимир Ф. и Олег И. были отпущены из СИЗО.

Обмен

Убийство Хангошвили и последующее задержание Красикова комментировали первые лица российского государства. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. «Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек», — заявлял российский президент в 2019 году.

В Кремле также говорили, что российская сторона несколько раз направляла в Германию запросы о выдаче Хангошвили, так как «установлено участие этого гражданина в чрезвычайно кровавых террористических актах и массовом убийстве».

МИД России называл домыслами публикации о связи Красикова с российскими спецслужбами.

В феврале 2024 года американский журналист Такер Карлсон во время интервью спросил у Путина, готов ли российский президент отпустить на свободу корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В какой-то момент, отвечая на вопрос Карлсона, Путин начал говорить, что в стране-союзнике США «сидит человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Этот «бандит», по утверждению Путина, во время «событий на Кавказе выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам». «Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос», — сказал Путин, не называя никаких имен.

CNN в июле 2022 года сообщал, что российские власти предлагали Вашингтону обменять находящихся в заключении в России американцев на Красикова. США обращались к властям Германии с запросами о готовности включить Красикова в обмен. По данным The Wall Street Journal, Москва предлагала США обменять Красикова на Гершковича.

26 февраля председатель совета директоров международного ФБК Мария Певчих рассказала, что российского политика Алексея Навального собирались обменять на Вадима Красикова. Западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что переговоры об обмене заключенными с участием Навального действительно велись. По словам Певчих, 15 февраля она получила информацию, что «переговоры находятся на финальной стадии». 16 февраля ФСИН объявила, что Навальный умер в колонии. Певчих утверждает, что Путин принял решение убить Навального, так как не хотел видеть его на свободе.

Что рассказала Мария Певчих

Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии

Что рассказала Мария Певчих

Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии