Эдуард Бендерский, 11 января 2020 года Александр Мудрац / ТАСС

бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенное в Берлине в августе 2019 года, организовала ФСБ России, говорится в новой части расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. Журналисты утверждают, что предполагаемый исполнитель преступления Вадим Красиков, имя которого было названо в предыдущей части расследования, тренировался на базах спецназа ФСБ и общался с членами благотворительного фонда ветеранов спецназа ФСБ «Вымпел».

Расследователи получили детализацию звонков двух телефонов, которыми Красиков пользовался перед убийством Хангошвили, и таким образом отследили его звонки и перемещения. На основании этих данных они сделали вывод, что подготовка к преступлению началась не позднее марта 2019 года. С этого времени и почти до самой поездки в Берлин Красиков звонил восьми членам , трое из которых занимают в нем руководящие посты.

Одним из тех, с кем общался Красиков, был глава фонда Эдуард Бендерский. Это бывший сотрудник спецподразделения ФСБ , который до сих пор считается влиятельным человеком в спецслужбах. В начале 2000-х его называли доверенным лицом начальника Центра специального назначения ФСБ Александра Тихонова. Также Бендерский является тестем Максима Якубца — предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp, которую на западе считают самой вредоносной в мире.

С февраля по август 2019 года Красиков и Бендерский разговаривали по телефону не менее 20 раз. При этом чем ближе была поездка в Берлин, тем более частыми становились их звонки. В частности, Красиков позвонил Бендерскому 3 июля 2019 года, когда ехал из Брянска, где он делал фальшивый паспорт на имя Вадима Соколова. Бендерский в разговоре с The Insider заявил, что не знаком с Красиковым.

Кроме общения с представителями благотворительного фонда «Вымпел», Красиков неоднократно посещал тренировочные базы Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ. В частности, в феврале-августе 2019 года он восемь раз приезжал на базу в подмосковной Балашихе и каждый раз оставался там на два-пять часов. В последний раз Красиков был на базе 8 августа 2019-го, за несколько дней до поездки в Берлин.

Кроме того, в апреле 2019 года Красиков провел четыре дня на базе ФСБ около деревни Аверкиево (60 километров от Балашихи), которая используется как стрелковый полигон. Также Красиков дважды посещал здание на проспекте Вернадского в Москве, где, судя по открытым данным, расположен антитеррористический центр ФСБ. Второй визит пришелся на 2 июля 2019 года, после него Красиков поехал в Брянск, где ему делали фальшивые документы.

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel считают, что убийство Зелимхана Хангошвили было операцией ФСБ, «санкционированной и спланированной на центральном уровне». Вадим Красиков, которого в России раньше разыскивали в связи с двумя заказными убийствами, может быть бывшим спецназовцем, предполагают расследователи. В противном случае он вряд ли общался бы с ветеранами «Вымпела» и получил допуск на тренировочные базы ФСБ.

Пересказала Ольга Корелина