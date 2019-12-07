Подозреваемого в убийстве чеченского полевого командира в Берлине разыскивали в России за два заказных убийства

Подозреваемый в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира, разыскивался в России в связи как минимум с двумя заказными убийствами. К такому выводу пришли авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

При задержании у предполагаемого убийцы был найден паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. Ранее The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выяснили, что настоящее имя подозреваемого Вадим Николаевич Красиков и он может быть причастен к заказному убийству бизнесмена, совершенному в Москве в 2013 году.

Теперь выяснилось, что Красиков находился в розыске по подозрению в причастности к еще одному заказному убийству — предпринимателя и депутата городского совета Костомукши Юрия Козлова. Убийство было совершено в 2007 году. В 2014 году были задержаны двое подозреваемых — Олег Иванов и Владимир Фоменко, а Красиков объявлен в розыск.

Иванов и Фоменко ранее служили в подразделении «Вымпел» ФСБ, отмечают авторы расследования, и имели награды. На суде в их поддержку выступали ветераны «Вымпела». Оба фигуранта были отпущены за недостаточностью улик.

Красиков 26 июня 2015 года, выяснили The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, был удален из базы Интерпола и федерального розыска, а вскоре после этого ему был выдан паспорт на имя Вадима Соколова.

Причиной убийства Зелимхана Хангошвили, предполагают авторы расследования, могла быть месть за его участие в военном конфликте в Южной Осетии на стороне Грузии.

4 декабря МИД Германии сообщил о высылке двух российских дипломатов из-за убийства Зелимхана Хангошвили, в котором подозревают гражданина РФ. В прокуратуре Германии считают, что убийство совершили «по поручению государственных органов Российской Федерации». Россия пообещала «зеркальный ответ» на объявление своих дипломатов персонами нон грата.

Источники «Интерфакса» сообщали, что Хангошвили был связан с Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Доку Умаровым и иностранными наемниками, а также отвечал за подготовку смертников.