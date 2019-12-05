«Интерфакс»: чеченский полевой командир, убитый в Берлине, ранее готовил смертников

Бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии , убитый в Берлине в августе, был связан с террористическими группами Северного Кавказа и Ближнего Востока. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник утверждает, что Хангошвили не был активным участником боевых действий в Чечне, но занимался организацией терактов на Северном Кавказе. По словам собеседника агентства, Хангошвили отвечал за подготовку смертников «для проведения терактов в густонаселенных районах, в отношении представителей органов госвласти, силовых структур, членов их семей».

Другой источник «Интерфакса» ранее заявил, что Хангошвили был связан с Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Доку Умаровым и иностранными наемниками. Утверждается, что он также возглавлял группу, созданную для совершения терактов в Ингушетии в 2003-2004 годах.

4 декабря МИД Германии сообщил о высылке двух российских дипломатов из-за убийства Зелимхана Хангошвили, в котором подозревают гражданина РФ. В прокуратуре Германии считают, что убийство совершили «по поручению государственных органов Российской Федерации».