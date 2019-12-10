Путин: убитый в Берлине чеченский полевой командир был организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший чеченский полевой командир , убитый в Берлине, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек», — сказал Путин. О чем идет речь, он не уточнил.

Президент России отметил, что не знает, что случилось с Хангошвили. «Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», — заявил Путин. Он отметил, что Россия просила выдать Хангошвили, поскольку тот находился в розыске, но этого не произошло.

Путин назвал «некорректным» решение Германии о высылке двоих российских дипломатов, принятое после убийства Хангошвили «только на основе предварительных соображений».

После убийства Зелимхана Хангошвили, в котором подозревают гражданина РФ, МИД Германии сообщил о высылке двух российских дипломатов. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ вышлет немецких дипломатов.

Источники «Интерфакса» ранее сообщали, что Зелимхан Хангошвили был связан с Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Доку Умаровым и иностранными наемниками, а также отвечал за подготовку смертников.