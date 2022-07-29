CNN: Россия предлагала обменять заключенных американцев на Вадима Красикова, осужденного за убийство чеченского полевого командира в Берлине

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Власти России предлагали США включить в обмен заключенными предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников CNN, запрос показался американской стороне «проблемным» — в том числе из-за того, что поступил через неофициальный канал, используемый ФСБ; другой причиной было то, что Красиков находится под стражей в Германии.

Несмотря на это, по утверждению источника в правительстве ФРГ, американцы обратились к властям Германии с запросами о готовности включить Красикова в обмен. Обсуждения не выходили на «высокий уровень» и выдача Красикова всерьез не рассматривалась , заявил этот источник.

Россия и США обсуждают обмен заключенными на фоне суда, который проходит в РФ над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков. США просят выдать им Грайнер и осужденного по статье о шпионаже Пола Уилана; предполагается, что в Россию взамен вернется Виктор Бут, осужденный в США по обвинению в контрабанде оружия.

Возможный обмен обсуждался 29 июля главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам последнего, он призвал Кремль принять «содержательное предложение» американской стороны. Согласно заявлению МИД РФ, Лавров призвал Блинкена вернуться в режим «профессионального диалога без спекулятивных информационных вбросов».

Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны, убили в Берлине в августе 2019 года. Был задержан подозреваемый, который представился как Вадим Соколов. По мнению обвинения, под этим именем действовал высокопоставленный офицер спецназа ФСБ «Вымпел» Вадим Красиков, который приехал в Берлин по поддельным документам. В 2021 году его приговорили к пожизненному заключению.

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