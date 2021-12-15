Суд в Берлине приговорил предполагаемого офицера ФСБ к пожизненному заключению по делу об убийстве чеченского полевого командира

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Суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Красикова (он же «Вадим Соколов»), обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Суд посчитал доказанным, что Красиков застрелил Хангошвили в парке в центре Берлина, сообщает Der Spiegel.

Зелимхан Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны и получил убежище в Берлине. Его застрелили 23 августа 2019 года. В день преступления задержали Вадима Красикова, который представился как «Вадим Соколов».

По данным прокуратуры Германии, под именем «Вадим Соколов» действовал высокопоставленный офицер спецназа ФСБ «Вымпел» Вадим Красиков, который приехал в Берлин по поддельным документам. О том, что подсудимый причастен к российским спецслужбам, сообщал расследовательский проект .

По версии обвинения, Красиков получил приказ убить Хангошвили от неустановленного государственного органа России. Власти России отрицали, что причастны к убийству Хангошвили.

Президент России Владимир Путин, комментируя убийство Зелимхана Хангошвили, назвал его «жестоким, кровавым человеком», а также одним из организаторов взрывов в московском метро.

Власти Германии обвиняли Россию в том, что она не хочет сотрудничать по делу об убийстве, и в декабре 2019 года выслали двух сотрудников посольства РФ. Из России в ответ выслали двух немецких дипломатов.