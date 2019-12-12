Россия выслала двух немецких дипломатов. В ответ на объявление двух сотрудников посольства РФ в Берлине персонами нон грата

Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата. Чтобы уведомить об этом посла Германии вызвали в МИД РФ.

Немецких дипломатов высылают из России в ответ на объявление двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата 4 декабря.

Немецкие власти объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в августе 2019 года. Немецкая прокуратура считает, что убийство совершили «по поручению государственных органов Российской Федерации» и указывает, что российская сторона не участвует в расследовании. Россия это отрицает.