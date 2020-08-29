Судебно-медицинские эксперты на месте убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине, 23 августа 2019 года Christoph Soeder / dpa / AFP / Scanpix / LETA

Бывший офицер спецподразделения ФСБ России Роман Юрьевич Демьянченко причастен к бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.

Роман Демьянченко 1980 года рождения также известен под вымышленными именами «Роман Давыдов» и «Роман Николаев». Его настоящее имя идентифицировали благодаря фотографии «Романа Давыдова» с шенгенской визы, по которой он въехал в Евросоюз за две недели до убийства Хангошвили. Этот снимок сопоставили с фотографией из удостоверения личности Демьянченко с помощью программы распознавания лиц на платформе Microsoft Azure, которая подтвердила их сходство.

Роман Демьянченко, как пишет Bellingcat, служил в «Вымпеле» ФСБ до 2011 года, а в 31 год уже получал пенсию — как предполагается, из-за ранения, полученного в ходе одной из спецопераций. Чем он занимался в следующие годы, не сообщается. В 2019 году он работал в компании «Вымпел — Содействие», которой владеет президент ассоциации ветеранов «Вымпела» Эдуард Бандерский.

Метаданные из телефонных разговоров Демьянченко, которые приводят Bellingcat и The Insider, свидетельствуют, что он часто бывал в офисе группы компаний «Вымпел», общался с руководством, в том числе с Эдуардом Бандерским, а также с действующими сотрудниками ФСБ. Издание указывает, что предполагаемый исполнитель убийства Хангошвили Вадим Красиков, задержанный сразу после преступления, также общался с Бандерским.

Bellingcat приводит данные из неназванного мобильного приложения, собирающего информацию из телефонных книг пользователей, согласно которым номер мобильного Демьянченко в телефонах других людей был записан как «Рома Вымпел» и «Рома ФСБ».

Bellingcat, Der Spiegel и The Insider считают, что новые данные подтверждают их версию о том, что убийство Зелимхана Хангошвили организовала группа компаний «Вымпел», которая координировала свои действия с ФСБ России. По версии авторов расследования, компания «Вымпел» фактически является подразделением ФСБ, которое выполняет «спорные заказные убийства за рубежом и другие незаконные вмешательства».

В компании «Вымпел» и ФСБ это не комментировали. Российские власти ранее неоднократно отрицали свою причастность к убийству Хангошвили.

Пересказал Александр Бакланов