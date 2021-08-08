По делу об убийстве чеченского полевого командира в Берлине допросили родственника обвиняемого. Он рассказал о его работе на «диверсионное подразделение» в России

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Судебный процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, 7 октября 2020 года Mika Schmidt / Getty Images

Проект Bellingcat узнал новые аргументы правоохранительных органов Германии в пользу того, что гражданин России Вадим Красиков, обвиняемый в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, может быть связан с российскими спецслужбами. Об этом говорится в публикации журнала Newlines, подготовленной журналистом-расследователем Bellingcat Христо Грозевым и редактором Newlines Майклом Вайсом.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа 2019 года. Прокуратура ФРГ полагает, что это сделали «по поручению государственных органов РФ». Причиной «заказа» на убийство, по версии ведомства, стало в том числе участие Хангошвили во Второй чеченской войне на стороне боевиков. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро. Участники журналистского расследования из изданий , Bellingcat и Der Spiegel считают, что за убийством Хангошвили могут стоять ФСБ, ГРУ или органы безопасности Чечни.

По обвинению в убийстве Хангошвили в день преступления задержали Вадима Красикова, который представился как Вадим Соколов. В России, по информации СМИ, Красикова разыскивали по двум делам о заказных убийствах. В 2015 году его исключили из базы Интерпола и федерального розыска и выдали паспорт на имя Вадима Соколова. По данным авторов публикации, после убийства Хангошвили жену и ребенка Красикова вывезли в Крым. Сейчас они живут там под новыми именами, используя паспорта с номерами из того же диапазона, что и у известных сотрудников ФСБ.

29 июля в суде в Берлине, где рассматривают дело об убийстве, прокуратура представила десятки фотографий со свадьбы Красикова в 2010 году, а также снимки, сделанные во время медового месяца в Египте. Также суду представили свидетельство о браке, где обвиняемый назван как Красиков (сам он после задержания утверждал, что его зовут Вадим Соколов). На фотографиях у мужчины нашли те же татуировки, что и у задержанного. Германия получила эти материалы от правоохранительных органов Украины, которые провели обыски у украинских родственников Красикова.

Также в суде выступил предприниматель Александр В. из Харькова, который женат на сестре супруги Красикова. Он опознал Красикова на многочисленных фотографиях со свадьбы и медового месяца. Свидетель рассказал, что, по его данным, Красиков работал в «диверсионном подразделении российских вооруженных сил», но не раскрыл название структуры. В Bellingcat допустили, что речь о ГРУ России.

При этом Александр В. не дал прямого ответа, похож ли Вадим Красиков, которого он знал раньше, на подсудимого, присутствовавшего в зале суда. По словам свидетеля, обвиняемый похож на его родственника, но выглядит «тяжелее». Александр В., которого прокуратура надеялась сделать главным свидетелем, не дал прямого ответа, что «Соколов» на самом деле является Красиковым.

По данным Newlines, во время перерыва в заседании судья Олаф Арнольди переговорил с Александром В. с глазу на глаз. В ходе беседы свидетель попросил предоставить ему гарантии личной безопасности, чтобы он мог говорить свободно. В ответ судья сообщил, что может гарантировать его безопасность только в Германии, но не в Украине.

Два источника Newlines, которые общались с Александром В. после заседания суда, сообщили, что он опознал в обвиняемом Красикова, но не стал этого говорить без гарантий безопасности. По этой же причине, говорят источники, он не стал раскрывать в суде подробности возможной связи Красикова с российскими спецслужбами.

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Пересказал Александр Бакланов