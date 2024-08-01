«Это решение далось нам нелегко». Правительство Германии подтвердило, что сотрудника ФСБ Вадима Красикова передали России
Предполагаемый сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, был передан России в результате обмена заключенными, который прошел 1 августа, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрейт.
По его словам, Германии в сотрудничестве с США удалось добиться освобождения 15 человек, незаконно задержанных в России, и гражданина Германии, приговоренного к смертной казни в Беларуси. В обмен западные страны — участницы обмена выдали РФ россиян, находившихся в тюрьмах Европы, в том числе Красикова.
Правительству Германии нелегко далось это решение. Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию.
Как ранее сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, в прокуратуре Германии «разочарованы» решением властей передать РФ Красикова.
1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В рамках обмена, по данным турецких СМИ, в Россию передали 10 человек, 13 человек — в Германию, трех — в США.
В США в рамках обмена возвращаются бывший морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза и журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Также подтверждено освобождение других российских политзаключенных — Лилии Чанышевой, Кевина Лика, Олега Орлова и Саши Скочиленко.