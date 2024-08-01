Байден подтвердил обмен заключенными с Россией. В США направляются Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза

Три гражданина США и один обладатель грин-карты, осужденные в России, направляются в Соединенные Штаты в результате обмена заключенными, говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, которое опубликовали на сайте Белого дома.

Байден подтвердил, что «домой возвращаются» бывший морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза и журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева.

Сделка, обеспечившая их свободу, стала подвигом дипломатии. В общей сложности мы добились освобождения 16 человек из России, в том числе пяти немцев и семи российских граждан, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучениям пришел конец.

Кого из россиян, осужденных за рубежом, отправили в Россию, президент США не уточнил.

Байден поблагодарил союзников, которые, по его словам, поддерживали США на протяжении тяжелых и сложных переговоров. Среди них он назвал Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

«Я не прекращу работу до тех пор, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в качестве заложника по всему миру, не воссоединится со своей семьей», — добавил он.

1 августа в Анкере прошел масштабный обмен заключенными с участием семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Всего в обмене участвовали 26 заключенных. В рамках обмена, по данным турецких СМИ, в Россию передали 10 человек, 13 человек — в Германию, трех — в США. В РФ обмен пока никак не комментировали.

Подробности обмена

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

Подробности обмена

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»