Группа поддержки 19-летнего Кевина Лика подтвердила его освобождение

Гражданин России и Германии, 19-летний Кевин Лик, по обвинению в «госизмене», освобожден из колонии в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Эту информацию подтвердили в телеграм-канале группы поддержки Лика.

«Мы с большой радостью сообщаем, что испытание российской тюрьмой подошло к завершению. За решеткой Кевин провел 526 дней и наконец-то возвращается на Родину — в Германию — куда и направлялся перед арестом. Спасибо журналистам, освещавшим дело Кевина и всем неравнодушным, следившим за этой страшной историей», — говорится в заявлении группы поддержки.

О том, что Кевин Лик пропал из российской колонии, где отбывал наказание, стало известно 30 июля.

1 августа в Анкаре, по информации турецкой разведки, состоялась операция по обмену 26 заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В рамках обмена в Россию передали 10 человек, 13 человек — в Германию, трех — в США. Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

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