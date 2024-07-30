Из колонии пропал 19-летний Кевин Лик, осужденный по обвинению в «госизмене»

Кевин Лик, по обвинению в «госизмене», пропал из колонии, где он отбывает наказание. Об этом сообщает телеграм-канал его группы поддержки.

«Маме Кевина пришел ответ от сервиса по доставке продуктов в учреждения ФСИН Архангельской области об отсутствии юноши в указанной колонии», — отмечает телеграм-канал.

Каких-либо официальных уведомлений родители Лика не получали.

За последние дни из российских колоний и следственных изоляторов в неизвестном направлении увезли как минимум пятерых политических заключенных: Илью Яшина, Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними.

У Кевина Лика, помимо российского, есть еще гражданство Германии.

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