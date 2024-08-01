Юлия Навальная: «Люди на свободе. Это большое счастье! Свободу всем политзаключенным!»

Юлия Навальная, вдова в колонии Алексея Навального, прокомментировала обмен заключенными, который прошел между Россией и странами Запада.

Навальная перечислила политзаключенных, которых «удалось спасти из лап Путина». В своем посте она назвала россиян из этого списка: бывших руководителей штабов Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, политиков Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу и Андрея Пивоварова, правозащитника Олега Орлова, художницу Сашу Скочиленко, журналистку Алсу Курмашеву, велоактивиста Германа Мойжеса, а также осужденного по делу о госизмене 18-летнего Кевина Лика.

Огромная, очень долгая и трудная работа, переговоры длиной в несколько лет, февраль, новая попытка многих людей все как-то склеить и всех спасти. И вот все эти люди на свободе. Это большое счастье!

Каждый освобожденный политзаключенный — это огромная победа и радость. Никто не должен находиться в заложниках у Путина, подвергаться пыткам и умирать в путинской тюрьме.

Нам еще есть много за кого бороться: Даниэль Холодный, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Игорь Сергунин. Мы приложим все усилия, чтобы они были освобождены. Свободу всем политзаключенным!

1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В рамках обмена, по данным турецких властей, в Россию передали 10 человек, в Германию — 13 человек, в США — троих.

Помимо тех людей, кого назвала Юлия Навальная, из российских колоний и СИЗО были освобождены корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан. Кроме того, по данным издания The Insider, на свободу вышли политолог Демури (Дитер) Воронин, гражданине Германии Патрик Шебель и Рико Кригер. Последний был приговорен к смертной казни, а затем помилован в Беларуси.

Россия в обмен получила, по сообщениям СМИ, предполагаемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров. Среди них — предполагаемый сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. На него, по данным соратников Навального, хотели обменять политика. По словам одного из них, Леонида Волкова, Навального могли освободить в рамках обмена 1 августа.

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Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»