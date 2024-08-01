Леонид Волков: «Это тот самый обмен, в рамках которого должен был выйти на свободу Навальный»

Погибший в колонии должен был выйти на свободу в рамках обмена заключенными между Россией и Западом, который 1 августа прошел в Турции, заявил соратник политика Леонид Волков.

В феврале председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих говорила, что Навального планировалось обменять на Вадима Красикова — предполагаемого офицера ФСБ, отбывавшего пожизненный срок в Германии. По ее словам, президент России Владимир Путин в итоге принял решение убить политика, поскольку не хотел видеть его на свободе.

Подробно о том, что говорила Певчих про обмен Навального Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии

«Сегодня мы радуемся освобождению политзеков, путинских заложников, страдавших в путинском ГУЛАГе. Мы скоро сможем обнять Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, Илью Яшина и Вадима Останина, и многих других. Это правильный и честный повод для радости (к тому же когда их так мало), — написал Волков. — Но это все равно будет радость со слезами на глазах. „Обмен Навального“ в итоге состоялся. Но без Навального. Это очень больно».

1 августа в Анкаре, как сообщила турецкая разведка, состоялся обмен 26 заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии.

В рамках обмена, по данным турецких СМИ, в Россию передали 10 человек, 13 человек — в Германию, трех — в США. Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

Официально страны — участницы обмена операцию никак не комментировали.

Что об этом известно

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

Что об этом известно

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»