ФСБ подтвердила обмен заключенными

Восемь граждан России возвращены из заключения в странах НАТО, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В спецслужбе заявили, что россиян обменяли «на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации».

«Возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнеров», — цитируют российские агентства пресс-релиз ФСБ.

Обмен заключенными между Россией и Западом состоялся 1 августа в аэропорту Анкары при посредничестве турецкой разведки. В обмене участвовали 26 человек.

По данным СМИ, власти России выдали Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Олега Орлова, Андрея Пивоварова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, Кевина Лика, Демури Воронина, Германа Мойжеса, граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шебеля. Беларусь выдала гражданина Германии Рико Кригера.

В Россию вернулись Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. Кроме того, с Дульцевыми вернулись двое несовершеннолетних детей.

Что известно об обмене

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

Что известно об обмене

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»