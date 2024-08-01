Как живут под обстрелами прифронтовые города Донецкой области. Фотографии

Российские войска продолжают наступление на фронте в Украине, в том числе в Донецкой области. Согласно анализу «Медузы», главный удар армия РФ наносит в центре Донбасса на стокилометровой дуге от Часова Яра до Красногоровки. Несмотря на боевые действия, в некоторых населенных пунктах, находящихся недалеко от линии фронта, продолжают жить люди. Под обстрел попадают жилые дома и другие здания, в том числе храмы (только за время полномасштабного вторжения пострадало 110 религиозных сооружений в одной только Донецкой области). О жизни прифронтовых городов — в фотогалерее «Медузы».

Поврежденный в результате обстрелов Свято-Георгиевский храм в селе Александро-Шультино в Донецкой области Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Фермер Сергей показывает обломки российской ракеты на своем участке в Донецкой области Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Свежевыкопанная траншея посреди поля с подсолнухами в прифронтовом районе Донецкой области Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Последствия обстрела церкви Рождества Богородицы в селе Новоэкономическое Покровского района в Донецкой области Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Дети играют возле здания с разбитыми окнами в Краматорске в Донецкой области Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Военнослужащий смотрит на пожар, возникший в результате артиллерийского обстрела 29 июля в прифронтовой зоне в Донецкой области Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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