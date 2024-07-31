Война Восемьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 июля читайте здесь.
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- Российские войска продолжают наступление. Какой у них план? И если ВСУ удастся перехватить инициативу — где и когда нанесет удар Украина? Мы смоделировали самые вероятные сценарии развития войны — взгляните на них на карте.
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Российское широкомасштабное наступление продолжается уже 10 месяцев. С одной стороны, оно не привело к крушению украинской обороны и дало Кремлю лишь незначительные (по сравнению с желаемыми) территориальные приобретения. С другой, за все это время ВСУ даже не попытались перехватить инициативу, продолжая пассивную оборону и медленное отступление. Цель такой обороны была объявлена еще в конце зимы главнокомандующим ВСУ Александром Сырским: украинская армия собиралась измотать ВС РФ, нанести им максимально возможные потери, и, сформировав новые соединения, перехватить инициативу. Именно так украинское командование действовало раньше: в 2022 году (успешно) и в 2023 году (провально). Как выйдет на этот раз? И возможно ли вообще украинское наступление в обозримом будущем?
Главное за ночь и утро
- В Киевской городской военной администрации сообщили, что столица Украины подверглась воздушной атаке уже в седьмой раз за июль, при этом атака прошедшей ночью стала «самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА». Воздушная тревога в городе продолжалась более семи часов. Дроны атаковали Киев «практически по всем возможным направлениям» двумя волнами — ночью и утром. По данным местных властей, ни один российский беспилотник не достиг своей цели. В общей сложности силы украинской ПВО сбили более 40 дронов в воздушном пространстве Киева и на подступах к городу. Пострадавших и разрушений в результате российской атаки нет. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в свою очередь сообщила, что в Киевской области после падения обломков российского дрона произошел пожар в жилом доме. Здание частично разрушено, возгорание уже ликвидировано.
- В Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть российских дронов, заявил глава местной администрации Сергей Лысак. Под огнем находились Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены социальное учреждение и два автомобиля. Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью над регионом были уничтожены одна управляемая авиационная ракета и четыре дрона типа «Шахед 131/136». Над Херсонской областью силы ПВО сбили девять российских ударных беспилотников.
- Минобороны РФ заявило, что в ночь на 31 июля силы ПВО сбили 19 украинских дронов и одну управляемую ракету «Нептун-МД». По данным военного ведомства, 11 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и аннексированным Крымом. Ракета уничтожена над Курской областью.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино. Пострадавших, по его словам, нет.