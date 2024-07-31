Война Восемьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Российское широкомасштабное наступление продолжается уже 10 месяцев. С одной стороны, оно не привело к крушению украинской обороны и дало Кремлю лишь незначительные (по сравнению с желаемыми) территориальные приобретения. С другой, за все это время ВСУ даже не попытались перехватить инициативу, продолжая пассивную оборону и медленное отступление. Цель такой обороны была объявлена еще в конце зимы главнокомандующим ВСУ Александром Сырским: украинская армия собиралась измотать ВС РФ, нанести им максимально возможные потери, и, сформировав новые соединения, перехватить инициативу. Именно так украинское командование действовало раньше: в 2022 году (успешно) и в 2023 году (провально). Как выйдет на этот раз? И возможно ли вообще украинское наступление в обозримом будущем?

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Российские войска продолжают наступление. Какой у них план? И если ВСУ удастся перехватить инициативу — где и когда нанесет удар Украина? Мы смоделировали самые вероятные сценарии развития войны — взгляните на них на карте

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