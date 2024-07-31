Государственная дума РФ отклонила законопроекты, в которых предлагалось предоставить отстрочку от призыва на военную службу отцам троих и более детей и отцам детей с инвалидностью. Соответствующие решения приняли в конце пленарного заседания 30 июля, трансляция которого велась на сайте Думы. Внимание на это 31 июля обратил телеграм-канал Baza.

Депутаты отклонили следующие законопроекты: о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации отцам троих и более детей в возрасте до 18 лет;

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу и от призыва на военные сборы гражданам, имеющим ребенка с инвалидностью;

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим ребенка с инвалидностью;

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим единственного родителя. За каждый из законопроектов, судя по трансляции заседания, проголосовали не более 90 депутатов, остальные парламентарии в голосовании не участвовали (всего в Думе в тот момент работали около 400 депутатов). Как отмечает Baza, в основном за законопроекты голосовали представители КПРФ и «Справедливой России».

Замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов, предлагая отклонить поправку об отстрочке для многодетных отцов, сослался на 59-ю статью Конституции РФ, в которой сказано, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ».

«Выведение из мобилизационных мероприятий существенной численности боеспособных мужчин, угрожающее ущербом по комплектованию войск, — это не про защиту детей, а как раз про угрозу их существования», — сказал Красов.

Когда Дума рассматривала два законопроекта об отсрочках для отцов детей с инвалидностью, Андрей Красов сказал, почему этой категории граждан, как и многодетным отцам, нельзя предоставлять отсрочку:

Из чего состоит мужчина? Муж и чин! Муж — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин — это работник, добытчик. Так вот. Каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи.

Meduza

Автор законопроектов, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина при рассмотрении поправок сообщила, что из общего числа мобилизованных россиян отсрочку получили 834 тысячи человек. Из них треть — это айтишники (256 тысяч человек), около 20% — работники банковской сферы (170 тысяч человек). По словам Останиной, среди отцов с тремя детьми отсрочку получили 907 человек.

Глава семейного комитета Госдумы добавила, что, по данным Минтруда, всего в войне участвуют 3054 отца детей с инвалидностью. При этом, согласно данным депутата Станислава Наумова, которые привела Останина, в числе мобилизованных всего 100 отцов детей с инвалидностью.

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