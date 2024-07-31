Минобороны РФ предложило выплатить по несколько миллионов рублей сепаратистам Донбасса, получавшим ранения с 2014 года

Минобороны России предложило выплатить по несколько миллионов рублей донбасским сепаратистам, получившим инвалидность в результате боевых действий. Проект соответствующего указа президента размещен на портале правовых актов.

Документ предлагает приравнять всех добровольцев и участников вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, воевавших в Донбассе с 2014 года, к военнослужащим ВС РФ в вопросах получения единовременной выплаты за инвалидность.

Таким образом, инвалидам первой группы предлагается выплатить по 6 054 415 рублей, инвалидам второй группы — по 5 236 250 рублей, инвалидам третьей группы — по 4 418 086 рублей.

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