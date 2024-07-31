Батальон украинских заключенных «Шквал» готовится к отправке на фронт в Донбассе. Фотографии

В рядах Вооруженных сил Украины появился батальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных. В мае Верховная Рада приняла закон, разрешающий мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления. Тем, кто желает отправиться из заключения на фронт, нужно получить решение суда об условно-досрочном освобождение и пройти медкомиссию.

Похожая практика существует в ВС РФ, но украинские власти указывают на различия в подходах к мобилизации заключенных. «У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто „мясо“» — говорил в интервью «Би-би-си» министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, в общей сложности из украинских тюрем можно мобилизовать не больше 10-20 тысяч человек.

На этой фотосъемке — военнослужащие спецбатальона «Шквал» проходят военную подготовку в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Снимки сделаны 26 июля в Донецкой области. Точное место проведения учений не раскрывается.

В середине июля российские провоенные блогеры и пропагандистские СМИ сообщали, что первые украинские заключенные уже были замечены на фронте и даже попали в плен войскам РФ. По их данным, бойцы «Шквала» принимали участие в штурмовых действиях в составе 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» в районе села Новоселовка Первая в Донецкой области.

Также сообщалось, что на базе 24-й механизированной бригады ВСУ появилось еще одно спецподразделение из бывших заключенных под названием «Характерники» (так называли запорожских казаков, которым приписывались магические способности).

Учения военнослужащих батальона «Шквал» в Донбассе, 26 июля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы «Шквала» проводят спарринг на военных учениях в Донбассе, 26 июля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Бывшие заключенные роют окоп на учениях в Донбассе, 26 июля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Танкисты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ на учениях батальона «Шквал», 26 июля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы «Шквала» оказывают первую помощь однополчанину, потерявшему сознание в ходе учений, 26 июля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Фотохроника войны

Российские военные тестируют на Днепре аналоги украинских дронов-бомбардировщиков «Баба-яга» и надводные беспилотники Фотографии

Фотохроника войны

Российские военные тестируют на Днепре аналоги украинских дронов-бомбардировщиков «Баба-яга» и надводные беспилотники Фотографии