Российские военные тестируют на Днепре аналоги украинских дронов-бомбардировщиков «Баба-яга» и надводные беспилотники Фотографии
Российские военные показали беспилотники, которые проходят испытания на островах в нижнем течении Днепра в оккупированной Херсонской области. Крупные квадрокоптеры и гексакоптеры напоминают семейство украинских дронов «Баба-яга» (это российское прозвище; в Украине эти беспилотники называют Vampire).
Такие дроны большой грузоподъемности и дальности создаются на базе сельскохозяйственных дронов китайского производства. Они выполняют широкий спектр задач: доставляют грузы на передовую, используются как ретрансляторы сигнала для малых дронов, чтобы увеличить дальность их применения, а также как тяжелые бомбардировщики — они могут сбрасывать на российские позиции в том числе мощные противотанковые мины и артиллерийские снаряды.
Российская армия массовых дронов такого класса не имеет. Равно как и надводных беспилотных аппаратов, несколько моделей которых поставляется ВСУ. На Днепре, как сообщается, ВС РФ испытывает и беспилотные катера.