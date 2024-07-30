Российские военные тестируют на Днепре аналоги украинских дронов-бомбардировщиков «Баба-яга» и надводные беспилотники Фотографии

Российские военные показали беспилотники, которые проходят испытания на островах в нижнем течении Днепра в оккупированной Херсонской области. Крупные квадрокоптеры и гексакоптеры напоминают семейство украинских дронов «Баба-яга» (это российское прозвище; в Украине эти беспилотники называют Vampire).

Такие дроны большой грузоподъемности и дальности создаются на базе сельскохозяйственных дронов китайского производства. Они выполняют широкий спектр задач: доставляют грузы на передовую, используются как ретрансляторы сигнала для малых дронов, чтобы увеличить дальность их применения, а также как тяжелые бомбардировщики — они могут сбрасывать на российские позиции в том числе мощные противотанковые мины и артиллерийские снаряды.

Российская армия массовых дронов такого класса не имеет. Равно как и надводных беспилотных аппаратов, несколько моделей которых поставляется ВСУ. На Днепре, как сообщается, ВС РФ испытывает и беспилотные катера.

Российские военные в Херсонской области готовят к полету гексакоптер, предназначенный для работы ночью. 24 июля 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Российский гексакоптер в небе Херсонской области Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Российские военнослужащие загружают продукты питания в беспилотный надводный аппарат Grand. Его используют, чтобы доставлять питьевую воду, продукты питания и боеприпасы на острова в дельте реки Днепр Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Надводный беспилотник Grand Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Российские военные используют в Херсонской области сельскохозяйственный дрон «Гектор» S-80, который обычно применяют для обработки посевных площадей. Беспилотник способен доставлять грузы весом до 40 килограмм на расстояние до 15 километров Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Фотохроника войны

Красногоровка в Донецкой области почти целиком разрушена и захвачена российскими войсками. Вот как выглядит мертвый город с высоты птичьего полета Фотографии

Фотохроника войны

Красногоровка в Донецкой области почти целиком разрушена и захвачена российскими войсками. Вот как выглядит мертвый город с высоты птичьего полета Фотографии