Красногоровка в Донецкой области почти целиком разрушена и захвачена российскими войсками. Вот как выглядит мертвый город с высоты птичьего полета Фотографии

Красногоровка — город из Донецкой агломерации, расположенный к северу от Марьинки. С 2014 года он оставался в эпицентре боев между ВСУ и формированиями самопровозглашенной ДНР. На момент полномасштабного российского вторжения Красногоровка находилась под контролем Украины, в городе проживали около 15 тысяч человек. Российская армия начала активное наступление на Красногоровку в феврале 2024 года. К лету город оказался практически полностью разрушен.

Сейчас ВС РФ завершают захват Красногоровки, писала «Медуза» в недавней военной сводке. В свежем обзоре украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, фиксируется новое продвижение войск РФ на северных окраинах Красногоровки. Большая часть территории города, судя по карте паблика, находится под контролем российских войск.

Фотограф Константин Либеров запечатлел с дрона масштаб разрушений в Красногоровке, вызванных российскими ударами из тяжелой артиллерии и управляемыми авиабомбами. В этой же серии его снимков, сделанных 27 июля 2024 года, — украинские операторы FPV-дронов, действующие в районе Красногоровки.

Военнослужащий ВСУ наблюдает за полетом дрона из укрытия, 27 июля 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Вид на разрушенную Красногоровку с дрона, 27 июля 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Разрушенные жилые дома в Красногоровке, 27 июля 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Украинский военнослужащий готовит FPV-дрон со взрывчаткой к запуску, 27 июля 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Военный ВСУ проезжает мимо сгоревшего автомобиля, подбитого FPV-дроном, 27 июля 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Фотохроника войны

Меньше чем за месяц детская больница «Охматдет» в Киеве, попавшая под российский обстрел, вернулась к обычному режиму работы Ее пациентов навестили Владимир и Елена Зеленские. Фотографии

Фотохроника войны

Меньше чем за месяц детская больница «Охматдет» в Киеве, попавшая под российский обстрел, вернулась к обычному режиму работы Ее пациентов навестили Владимир и Елена Зеленские. Фотографии