Российские военные при отступлении из Херсона выкрали из местного зоопарка енота Ему создали телеграм-канал, в котором год собирали деньги на дроны и обмундирование для армии

Енот из Херсона

В ноябре 2022 года, незадолго до отступления российских войск из Херсона, глава парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков опубликовал видео, на котором он вывозит животных из местного зоопарка в Крым по распоряжению назначенного Россией главы Херсонской администрации Владимира Сальдо. На одном из видео люди в форме с надписью «Тайган» хватали за хвосты енотов и бросали в тесные клетки.

Эти ролики распространились в соцсетях — а один из вывезенных енотов стал символом российских десантников: ему создали отдельный телеграм-канал, в котором от лица животного рассказывали о его жизни на передовой — а также собирали деньги на «всякие очень нужные на войне вещи».

На енота подписались более 50 тысяч человек. Среди них было много детей — их рисунки и послания авторы также публиковали в канале. Бренд животного стали использовать в своих целях также российские артисты и пропагандисты, отмечают «Важные истории».

Иногда в канале появлялись видео, которые свидетельствовали, что енот действительно был в разведке, в дороге с военными и на полигоне. Как выяснили «Важные истории», рядом с енотом почти все время был 31-летний военный 98-й гвардейской дивизии из Иваново ВДВ Роман Наумов. Он же начал собирать деньги «на прянички» животному (выяснилось, что это самка и ее назвали Херси). Все оставшееся после покупки пряников, как написал автор телеграм-канала от имени енота, «пойдет на теплые носки моим братьям».

За первые две недели на карту Сбера было собрано 1,2 миллиона рублей. Владелицей карты оказалась Анастасия Анатольевна — «Важные истории» отмечают, что так же зовут жену Романа Наумова. По мере сбора в телеграм-канале появлялись отчеты о том, на что потрачены собранные деньги — на них военным покупали «все от ботинок до коптеров», пишут «Важные истории».

Вместе с этим под брендом животного в Москве, Дубне и Иваново открылись пункты сбора гуманитарной помощи под названием «Бункер Енота Херсона и его полосатых друзей». Там тоже начали собирать деньги на помощь российским военным. В телеграм-канале самого енота призывали помогать московскому пункту, но напоминали и о своей карточке для сбора. В презентации «Бункера Енота Херсона и его полосатых друзей» говорится, что им удалось собрать почти 30 миллионов рублей на гуманитарную помощь военным и госпиталям.

Осенью 2023 года пути двух проектов разошлись. В изначальном телеграм-канале енота появился пост, в котором говорилось, что проект «Енот из Херсона» «заканчивает свою жизнь обыкновенным предательством». Читателям, желающим помочь военным, рекомендовали делать это через «Бункер» и его главу Ирину Круглову (подполковника запаса и ветерана ВДВ). Вслед за этим владелец енота Наумов завел новый телеграм-канал и опубликовал в нем видео животного, сообщив, что перевез его в Москву, поскольку «в зоне Херси небезопасно» — и сам перевелся в столицу.

В ответ на вопросы «Важных историй» он поинтересовался, как журналисты получили информацию о нем, но от дальнейших комментариев отказался. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков ответил, что все еноты, вывезенные им из Херсона, проживают в парке львов «Тайган» и десантникам он никого не отдавал.