Власти Киева заявили об отражении «одной из самых массированных» атак дронов. Сбиты 89 российских беспилотников
Российская армия в ночь на 31 июля осуществила «одну из самых массированных атак» ударными дронами по Украине за всю войну, сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам главы администрации Сергея Попко, столица Украины подверглась воздушной атаке уже в седьмой раз за июль, при этом нынешняя атака стала «самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА».
Воздушная тревога в городе продолжалась более семи часов. Дроны атаковали Киев «практически по всем возможным направлениям» двумя волнами — ночью и утром.
Попко утверждает, что ни один российский беспилотник не достиг своей цели. В общей сложности силы украинской ПВО сбили более четырех десятков дронов в воздушном пространстве Киева и на подступах к городу. Пострадавших и разрушений в результате российской атаки нет, добавил глава Киевской военной администрации.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в свою очередь сообщает, что в Киевской области после падения обломков российского дрона произошел пожар в жилом доме. Здание частично разрушено, возгорание уже ликвидировано. О пострадавших сообщений не поступало.
В Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть российских дронов, заявил глава местной администрации Сергей Лысак. Под огнем находились Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены социальное учреждение и два автомобиля. Пострадавших нет.
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью над регионом были уничтожены одна управляемая авиационная ракета и четыре дрона типа «Шахед 131/136».
Над Херсонской областью силы ПВО сбили девять российских ударных беспилотников, рассказал глава военной администрации Александр Прокудин. В Херсоне в результате удара дрона погиб 68-летний местный житель и ранена 73-летняя женщина. Также в ходе российского обстрела получили ранения трое жителей села Александровка.
Обновлено. По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью российская армия выпустила по Украине одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных беспилотников типа «Шахед». Все воздушные цели были успешно сбиты, заявили в ВСУ. «Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА. Такое же количество „шахедов“ враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников», — говорится в заявлении Воздушных сил.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 31 июля силы ПВО сбили 19 украинских дронов и одну управляемую ракету «Нептун-МД». По данным военного ведомства, 11 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и аннексированным Крымом. Ракета уничтожена над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино. Пострадавших, по его словам, нет. В Курской области после атаки ВСУ произошел «пожар на одном из объектов», сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Сейчас возгорание уже локализовано, пострадавших нет, добавил он.