Участие России во втором саммите мира необходимо, чтобы добиться каких-то реальных результатов для прекращения войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Monde.

Я считаю — как и большинство стран — что на втором мирном саммите в ноябре должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся реальных результатов. Я не хочу, чтобы они блокировали подготовку нашего общего [мирного] плана. Если весь мир хочет видеть их за столом [переговоров], то мы не можем быть против.

Зеленский, отвечая на вопрос о предварительных условиях для переговоров, заявил, что справедливый мир должен включать возможность восстановления территориальной целостности Украины, — и подчеркнул, что это «необязательно сделать с помощью оружия». «Мы сможем решить эти вопросы дипломатическим путем, если Россия захочет», — сказал он.

В ответ на прямой вопрос о возможности территориальных уступок Зеленский отметил, что «официально Украине никто ничего не предлагал» и правительство по Конституции не может отдать кому-то территории. «Чтобы это произошло, украинский народ должен этого захотеть», — добавил он.

Зеленский ранее уже высказывал мнение, что Россия должна быть представлена на втором саммите мира. В США заявляли, что поддерживают эту идею, если сама Украина этого хочет.

Предполагается, что саммит мира пройдет до конца года. Bloomberg писал, что Украина планирует провести мероприятие до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Москва официально пока не говорила о согласии или отказе от участия в саммите. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для принятия решения «необходимо понимать, о чем будет идти речь».