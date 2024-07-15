Госдепартамент: США поддержат Украину, если она решит пригласить на второй мирный саммит Россию

США поддержат Украину, если она решит позвать на второй саммит мира Россию, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

По его словам, любые решения, связанные с дипломатией, должна принимать только Украина, когда она решит, что последующие дипломатические шаги по отношению к России будут уместны.

Миллер добавил, что «Украина здесь жертва» и именно Украина «была свидетелем вторжения, видела, как убивали ее мирных жителей и как некоторые части ее страны были оккупированы». Поэтому Киев должен решать, когда, как и в какой форме проводить дипломатические переговоры.

«Мы всегда поддерживали дипломатию, когда Украина была готова, но никогда не было ясно, что Кремль готов к реальной дипломатии», — сказал Миллер.

Первый мирный саммит с участием более 90 стран и организаций прошел в Швейцарии 15–16 июня. Россия на него не была приглашена; от участия также отказался Китай, настаивавший, что принимать в нем участие должны обе стороны конфликта. На саммите обсуждались три пункта «формулы мира», предложенной Зеленским: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

По итогам саммита большинство его участников подписали коммюнике, а Зеленский анонсировал следующий саммит через несколько месяцев. 15 июля Зеленский уточнил, что план для второго саммита должен быть готов к ноябрю. «Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит. И считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — сказал Зеленский. По поводу прошедшего в Швейцарии саммита в Кремле заявили, что его результативность «стремится к нулю».

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