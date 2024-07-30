Война Восемьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 июля читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Российские военные тестируют на Днепре аналоги украинских дронов-бомбардировщиков «Баба-яга» и надводные беспилотники. Фотографии.
Главное к 12:00
- В Белгородской области с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, разрушено более 30 тысяч домов и квартир, из них восстановлено более 24 тысяч, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
- Российская общественная организация «Армия защитников Отечества» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием запретить в России сервис подписки на контент Boosty из-за массовой блокировки блогеров и «военкоров», собиравших деньги для российской армии, сообщил телеграм-канал Mash.
- В Харьковской области задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в поджоге автомобиля Range Rover, принадлежащего военному. По данным полиции Украины, автомобиль подожгли в ночь на 26 июля на центральном железнодорожном вокзале в Харькове. Поджоги автомобилей украинских военных происходят не первую неделю. Накануне СБУ объявила, что задержала в Одессе шестерых «приспешников» ФСБ, подозреваемых в поджогах машин.
Что еще:
- Прогноз о том, что активная фаза войны будет идти до середины 2024 года, не оправдался, она продлится и в 2025-м, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. «Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер», — сказал министр, оценив дополнительные потребности на 2025 год в 12-15 миллиардов долларов.
- Австрийская группа Raiffeisenbank International обозначила, в каком формате будет сохраняться бизнес ее дочернего Райффайзенбанка в России. Компания сфокусируется на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России. Выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для «предварительно одобренного» списка клиентов Райффайзенбанка — крупных компаний, активно работающих на международном рынке.
- Российский «военкор» Юрий Котенок утверждает, что «на одном из статичных направлений» командование не забирает тела погибших российских солдат, «так как это увеличивает статистику потерь».
- Американский морпех Сент-Джон Майкл-Артур заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии за участие в боевых действиях в Украине на стороне ВСУ.
Российские военные показали беспилотники, которые проходят испытания на островах в нижнем течении Днепра в оккупированной Херсонской области. Крупные квадрокоптеры и гексакоптеры напоминают семейство украинских дронов «Баба-яга» (это российское прозвище; в Украине эти беспилотники называют Vampire). Такие дроны большой грузоподъемности и дальности создаются на базе сельскохозяйственных дронов китайского производства. Они выполняют широкий спектр задач. Российская армия массовых дронов такого класса не имеет. Равно как и надводных беспилотных аппаратов, несколько моделей которых поставляется ВСУ. На Днепре, как сообщается, ВС РФ испытывает и беспилотные катера.
Главные новости к утру
- Российские силы ПВО в ночь на 30 июля уничтожили четыре ракеты ВСУ над Курской областью, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. По неподтвержденной информации, обломки сбитых ракет упали в жилых дворах Курска. О повреждениях или пострадавших не сообщалось.
- Генштаб ВСУ заявил вечером 29 июля, что «недавно» спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины поразило тяговые электроподстанции в Курской области, из-за чего в трех районах региона возникли перебои с электроснабжением.
- Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов. После визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву официальный Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой «национальной карты» (один из типов вида на жительство в Венгрии), которая позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.
- Управляющий активами российского миллиардера Петра Авена согласился передать властям Великобритании 750 тысяч фунтов стерлингов (963 тысячи долларов) для завершения расследования об уклонении от санкций, введенных против бизнесмена после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Что еще:
- Следственный комитет РФ сообщил, что восемь подростков задержаны за попытку совершить поджоги на железной дороге в Свердловской области. Следствие утверждает, что подростки получали указания из Украины через телеграм, им обещали вознаграждение, которое они в итоге не получили. Возбуждены дела по статье о теракте, сообщает РИА Новости.
- Российский суд приговорил 53-летнюю украинку Ирину Кулиш к семи годам колонии по делу о подготовке теракта во время «референдума» в сентябре 2022 года. Следствие утверждает, что Кулиш приехала к «избирательному участку» на велосипеде со взрывчаткой, но не смогла совершить взрыв, поскольку ее задержали.
- МИД Украины удалил свои призывы не пускать российскую актрису Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль. Министерство выступило с таким призывом 28 июля, назвав Хаматову «бывшей сторонницей Путина». МИД просил отменить приглашение актрисы на фестиваль, в котором участвует фильм «Тихая жизнь», где она сыграла главную роль.
- ФСБ России объявила, что жителя Амурской области заключили под стражу по обвинению в государственной измене за финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Имя задержанного не раскрывается.
- При обстреле села Малые Копани в Херсонской области пострадал ребенок 2008 года рождения, сообщил назначенный Россией глава аннексированного региона Владимир Сальдо.
- В Бурятии судебные приставы приостановили шесть тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении действующих российских военных на общую сумму 551 миллион рублей.
- Курские спасатели утром 30 июля ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший сутки назад после атаки украинского беспилотника.