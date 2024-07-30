Война Восемьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Российские военные показали беспилотники, которые проходят испытания на островах в нижнем течении Днепра в оккупированной Херсонской области. Крупные квадрокоптеры и гексакоптеры напоминают семейство украинских дронов «Баба-яга» (это российское прозвище; в Украине эти беспилотники называют Vampire). Такие дроны большой грузоподъемности и дальности создаются на базе сельскохозяйственных дронов китайского производства. Они выполняют широкий спектр задач. Российская армия массовых дронов такого класса не имеет. Равно как и надводных беспилотных аппаратов, несколько моделей которых поставляется ВСУ. На Днепре, как сообщается, ВС РФ испытывает и беспилотные катера.

фотохроника войны

Российские военные тестируют на Днепре аналоги украинских дронов-бомбардировщиков «Баба-яга» и надводные беспилотники Фотографии

фотохроника войны