Украина заявила, что поразила четыре электроподстанции в Курской области

Спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины поразило тяговые электроподстанции в Курской области, утверждает Генеральный штаб ВСУ. В сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства вечером 29 июля, говорится, что это произошло «недавно», точная дата не уточняется.

«Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области», — заявили в Генштабе ВСУ.

Представители украинской армии заявили, что считают своей законной целью российскую промышленность, работающую на войну. В Генштабе добавили, что эти объекты обеспечивают функционирование российской железной дороги, которая перевозит вооружения и технику для поддержки армии РФ в Украине.

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил утром 29 июля, что из-за падения обломков украинских беспилотников в Солнцевском районе повреждены линии электропередачи, в семи населенных пунктах временно пропало электричество. Всего обломки дронов, по словам Смирнова, упали в шести районах области.

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