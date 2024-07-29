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Война Восемьсот восемьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 июля читайте здесь.
Главное к полудню
- Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ для отправки на войну в Украину, сбежали с военного полигона в Корочанском районе Белгородской области. Заключенные сбежали из воинской части 26 и 27 июля — после того, как не прошли испытательный срок. По информации «Медиазоны», трое сбежавших уже вернулись.
- Служба безопасности Украины отчиталась о задержании в Одессе шестерых молодых людей, которых подозревают в поджогах машин украинской армии «по заказу ФСБ». По версии СБУ, за две недели подозреваемые пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников. Задержанным от 18 до 24 лет, они работали курьерами «популярного сервиса доставки еды».
- Гражданин Индии, обманом завербованный в российскую армию, погиб на войне в Украине, пишет AFP со ссылкой на его родственников. Это уже пятая подтвержденная смерть гражданина этой страны за последнее время. Индийские СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились об увольнении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну в Украине.
Главное за ночь
- Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 июля средств ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над пятью регионами России. 19 дронов были сбиты над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, по три — над Воронежской и Ленинградской.
- Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером 28 июля сообщал, что в Обоянском и Медвенском районах были сбиты 13 украинских БПЛА. В соцсетях появлялись видео очевидцев, на которых утверждалось о попадании по электроподстанции. Белгородское издание «Пепел» пишет, что ночью дроны атаковали электроподстанцию в поселке Томаровка Яковлевского горокруга. Там начался пожар. Об атаке двух дронов ВСУ на местную электростанцию также сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Внимание. На следующем видео есть мат.
- Воздушные силы ВСУ отчитались, что за ночь были сбиты одна ракета и девять из десяти запущенных российскими войсками беспилотников. По данным ВСУ, сбита управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69. Дроны и ракета уничтожены над Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областями.