В Мали бывшие наемники ЧВК Вагнера попали в засаду повстанцев-туарегов Погибли от 20 до 80 вагнеровцев. Это одна из крупнейших потерь российских наемников в Африке, пишет WSJ

Российские наемники на севере Мали, 21 апреля 2022 года (фото предоставлено французскими военными) French Army / AP / Scanpix / LETA

В воскресенье, 28 июля, Reuters и Associated Press сообщили о боях на севере Мали, недалеко от границы с Алжиром, в результате которых в столкновении с местными повстанцами-туарегами погибли бывшие наемники ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы, как пишет «Русская служба Би-би-си», присутствуют в Мали с 2021 года. Тогда в результате государственного переворота к власти пришел полковник Ассими Гоита, после чего из страны были выведены более пяти тысяч находившихся там французских военнослужащих. На замену им временные власти пригласили вагнеровцев.

В заявлении повстанческой группировки туарегов сообщалось, что военнослужащие Мали и вагнеровцы понесли «огромные потери в живой силе и технике» — речь шла о «десятках» убитых и раненых. По данным командования туарегов, в боях были убиты 54 вагнеровца и семь малийских военнослужащих. Армия Мали заявила о гибели двоих военных и ранении еще 10 человек.

Точное число потерь вагнеровцев неизвестно — но вместе с сообщениями о боях в соцсетях появились видео с телами убитых, на которых можно насчитать около 30 человек — как темнокожих, так и белокожих. Телеграм-канал Baza утверждал, что в боях погибли не менее 20 человек. Однако близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» в то же время писал, что число потерь «едва ли превышает пару десятков». Как отмечает «Рыбарь», часть тел на видео могла принадлежать туарегам-повстанцам, «которых засняли для картинки».

По данным источника «Русской службы Би-би-си», ранее служившего в ЧВК Вагнера, погибли как минимум 82 наемника. О более чем 80 погибших также пишет бывший командир штурмового отряда ЧВК Вагнера с позывным «Русич». The Wall Street Journal пишет, что это, вероятно, одна из самых больших потерь российских наемников в Африке с тех пор, как вагнеровцы впервые были отправлены туда в 2017 году.

Кроме того, как пишет «Би-би-си», малийским повстанцам удалось повредить по меньшей мере один вертолет Ми-24. WSJ отмечает, что туареги атаковали вертолет, который использовался для перевозки раненых вагнеровцев, когда он совершил вынужденнную посадку в Кидале недалеко от Тинзауатена.

На одном из видео с телами убитых среди погибших опознали автора связанного с ЧВК Вагнера телеграм-канала Grey Zone Никиту Федянина. О его гибели также сообщила неонацистская группировка ДШРГ «Русич», а позже — ТАСС со ссылкой на окружение самого Федянина.

Федянин известен под позывными «Пятисотый» и «Белый». По данным соцсетей, ему было 29 лет. Расследователь «Радио Свободы» Марк Крутов, нашедший соцсети Федянина, выяснил, что тот был онлайн 21 июля. Последний пост в телеграм-канале Grey Zone датирован 23 июля — в нем опубликована фотография вагнеровцев на фоне бронеавтомобиля «Тайфун» в одной из стран «африканского Сахеля» (регион, включающий пять стран — Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад).

Часть бойцов ЧВК Вагнера, как утверждается, попала в плен. В их числе, по данным провоенного автора Бориса Рожина, который ведет телеграм-канал Colonelcassad, был Антон Елизаров с позывным «Лотос». Однако, как утвержает Рожин, его «уже обменяли обратно». Украинские издания пишут, что Елизаров во время полномасштабного вторжения российских войск руководил наступлением на Соледар и Бахмут. Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что попавшие в плен вагнеровцы были «оперативно выкуплены» при посредничестве Африканского корпуса российского Минобороны.

The Insider утверждает без указания источника этой информации, что Елизаров «стал де-факто командиром боевиков Вагнера» после гибели Дмитрия Уткина, командира наемников, погибшего в августе 2023 года вместе с Евгением Пригожиным, основателем ЧВК Вагнера, при крушении самолета в Тверской области. Отдел «Разбор» «Медузы» отмечает, что ЧВК Вагнера как единая структура прекратил свое существование после смерти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

29 июля ЧВК Вагнера опубликовала заявление, в котором говорится, что штурмовой отряд под руководством командира Сергея Шевченко с позывным «Пруд» с 22 по 27 июля вместе с военнослужащими Мали вел бой с членами «Координационного движения » и группировки «Аль-Каида в Сахеле» в районе населенного пункта . Боевики исламистских группировок, которые смогли перегруппироваться благодаря наступившей песчаной буре, атаковали вагнеровцев с применением тяжелого вооружения и беспилотников. Как утверждает ЧВК, в составе атакующей стороны было не менее тысячи боевиков. 27 июля от группы Шевченко поступила последняя радиограмма, в которой говорилось, что они «остались втроем». После этого Шевченко погиб в бою.

В заявлении также говорится, что в результате боев ЧВК Вагнера понесла потери, но имена (и число) других погибших не сообщаются.

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