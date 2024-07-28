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Война Восемьсот восемьдесят шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 июля читайте здесь.
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- Меньше чем за месяц детская больница «Охматдет» в Киеве, попавшая под российский обстрел, вернулась к обычному режиму работы Ее пациентов навестили Владимир и Елена Зеленские. Фотографии
Главные новости ночи и утра
- Минобороны РФ сообщило, что ночью 28 июля российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. По данным ведомства, перехвачены и уничтожены пять дронов над Белгородской областью и два — над Курской областью. В Курской области в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе.
- Утром 28 июля Минобороны также заявило, что два украинских дрона уничтожены над территорией Нижегородской области.
- Воздушные силы ВСУ отчитались, что российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой X-59 и восемью беспилотниками типа «Шахед». Ракету и семь дронов сбили силы ПВО, говорится в сообщении украинской армии.
- Под удар российский войск попал поселок Камышаны в Херсонской области, сообщили в областной администрации. Взрывную травму, ранение лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали двое детей — 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. У девочки — взрывная травма и сотрясение мозга, у мальчика — травма живота и ранение ноги. Среди пострадавших — 75-летняя женщина.