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Война Восемьсот восемьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 июля читайте здесь.

Новые материалы «Медузы», связанные с войной:

  • Меньше чем за месяц детская больница «Охматдет» в Киеве, попавшая под российский обстрел, вернулась к обычному режиму работы Ее пациентов навестили Владимир и Елена Зеленские. Фотографии

Главные новости ночи и утра

  • Минобороны РФ сообщило, что ночью 28 июля российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. По данным ведомства, перехвачены и уничтожены пять дронов над Белгородской областью и два — над Курской областью. В Курской области в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе. 
  • Утром 28 июля Минобороны также заявило, что два украинских дрона уничтожены над территорией Нижегородской области. 
  • Воздушные силы ВСУ отчитались, что российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой X-59 и восемью беспилотниками типа «Шахед». Ракету и семь дронов сбили силы ПВО, говорится в сообщении украинской армии. 
  • Под удар российский войск попал поселок Камышаны в Херсонской области, сообщили в областной администрации. Взрывную травму, ранение лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали двое детей — 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. У девочки — взрывная травма и сотрясение мозга, у мальчика — травма живота и ранение ноги. Среди пострадавших — 75-летняя женщина. 

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.

Что происходило на войне 27 июля

Война Восемьсот восемьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

Что происходило на войне 27 июля

Война Восемьсот восемьдесят пятый день. Хроника «Медузы»