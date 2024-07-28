Минобороны РФ сообщило, что сбило за ночь семь украинских беспилотников. В Курской области после атаки дронов загорелась нефтебаза

Ночью 28 июля российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, перехвачены и уничтожены пять дронов над Белгородской областью и два — над Курской областью.

В Курской области в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе в Курском районе, сообщил врио главы региона Алесей Смирнов. Он заявил, что загорелись три резервуара с топливом.

Смирнов уточнил, что никто из жителей и работников предприятия не пострадал. На момент публикации новости пожар потушен только на одном резервуаре.